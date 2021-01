Es sind zwei beeindruckende Zahlen: Da ist zunächst der Betrag von 49.000 Euro, die das Stadttheater wegen des Verzichts von Besuchern der Abo-Veranstaltungen als Spende verbuchen kann.

Der Stellenwert der ältesten Bühne Deutschlands kommt zugleich in der Zahl der Abonnenten zum Ausdruck: Es sind 441. Intendantin Karin Becker lässt in einer Pressemitteilung des Theaters verlauten: „Ich bin begeistert von unserem Konstanzer Publikum und möchte mich von Herzen bedanken.“

Überhaupt fallen derzeit die Spenden an die Stadt Konstanz hoch aus. In der jüngsten Sitzung des für die Annahme von Spenden zuständigen Gemeinderatsausschusses ging es um rund 72.000 Euro. Der größte Einzelbetrag in Höhe von 20.000 Euro wird dabei von einer Einzelperson für Baumpflanzungen in der Mainaustraße zur Verfügung gestellt.