Es ist der zweite Auftritt für die fünf Männer, die die Stadt Konstanz durch die nächsten acht Jahre führen wollen. Und es ist die Veranstaltung mit den strengsten Regeln. Bei der offiziellen, von der Stadtverwaltung ausgerichteten Kandidatenvorstellung präsentierten sich am Mittwochabend Uli Burchardt, Andreas Matt, Jury Martin, Andreas Hennemann und Luigi Pantisano.

Gleich geht es los: Corona-bedingt gelichtete Publikumsreihen im Bodenseeforum bei der Kandidatenvorstellung der Stadt Konstanz zur Oberbürgermeisterwahl 2020. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Die Gäste im Bodenseeforum erlebten fünf unterschiedliche Menschen und Programme. Für jeden gab es Applaus, der von höflich bis herzlich reichte.

Auftritt Uli Burchardt

Oberbürgermeister Uli Burchardt steigt mit einer Rückblende ein. Und erwähnt dabei, was 2012 alles nicht vorhersehbar war und dass man vor acht Jahren gedacht habe, mit der Bebauung des Döbele seien die Wohnungsprobleme auf lange Sicht gelöst.

Konstanz 120 Minuten mit Uli Burchardt auf Fahrradtour durch Konstanz – die Oberbürgermeister-Kandidaten im Portrait Das könnte Sie auch interessieren

Er präsentiert sich als erfahrene Führungskraft für ein großes Team und holt dann zu einem Seitenhieb auf Mitbewerber aus – er könne nun einmal keine Versprechungen machen, sondern müsse sich auch an dem messen lassen, was nicht wie erwartet lief.

Hat als Erster seine Bewerbung abgegeben, steht deshalb oben auf dem Stimmzettel und beginnt bei der Kandidatenvorstellung der Stadt Konstanz zur Oberbürgermeisterwahl 2020: Kandidat und Amtsinhaber Uli Burchardt. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Was Burchardt weiter sagte Dabei sieht er sich als Politiker der Mitte: „Es gibt keinen Klimaschutz und keine Veränderungen der Stadt mit der Brechstange, das gibt es nur mit Menschen.“ Und immer wieder nutzt er das Wort „Taten“, beim Rückblick auf seine acht Amtsjahre wie auch beim Blick auf die Zeit bis 2028. „Sauber, sozial und sicher“ solle Konstanz sein, und „Selbstjustiz“ wie etwa eine Hausbesetzung lehne er ab.

Und wie will Uli Burchardt die Stadt durch seine zweite Amtszeit führen? Durch „Zusammenhalt und starke Mehrheiten“, „Miteinander statt Gegeneinander“ und eine profilierte Vertretung nach außen in Kreis, Land und Bund. Ich verspreche nur eines, sagt er dann noch: Ich gebe alles, was ich kann.

Auftritt Andreas Matt

Andreas Matt stellt sich zunächst auffallend höflich vor und zeichnet von sich das Bild eines fleißigen und ehrgeizigen Mannes mit Berufserfahrung, Ausbildung und Studium, mit Referenzen als Führungskraft bei Mediamarkt/Saturn in der Türkei sowie als Unternehmensberater.

Konstanz 120 Minuten mit Andreas Matt am Konstanzer Ufer – die Oberbürgermeister-Kandidaten im Portrait Das könnte Sie auch interessieren

In Konstanz, seinem früheren Studienort, sagt er, freut er sich „wieder zu Hause zu sein“.

Zweiter in der Redner-Reihenfolge war Andreas Matt (hier auf einem Foto vom Vorabend bei der SÜDKURIER-Diskussion im Konzil) | Bild: Scherrer, Aurelia

Was Matt weiter sagte „Ich werde den spürbaren Stillstand in vielen Bereichen der Stadt auflösen“, holt er zur Kritik am Amtsinhaber aus, denn dabei komme es auf die Führungsspitze an. „Gravierende Fehlentscheidungen“ habe es gegeben, man müsse „wieder vom Verwalten zum Gestalten kommen“. Wohnen und Verkehr seien die beiden beherrschenden Themen.

Eine „autofreiere Innenstadt“ wolle er, bei dem aber die bestehenden Parkhäuser weiter erreichbar sein sollten. Und fahrradfreier solle sie auch sein – das Bild der Fußgängerzone solle nicht mehr Drahteseln geprägt sein.

Weiter geht es in einer Art Ideenfeuerwerk unter anderem mit den Schulen, „technisch und didaktisch“ auf den aktuellen Stand gebracht werden müssten, der Digitalisierung jenseits des Verlegens von Glasfaserkabeln, einem moderneren Kulturangebot, mehr Kitplätzen in den Quartieren und besserer Vereinsförderung.

Auftritt Jury Martin

Jury Martin tritt ohne Manuskript ans Pult und erzählt von seinem 17-semestrigen Studium und davon, dass er den Sinn des Lebens gesucht und einen Gutteil davon gefunden habe. „Jeder wächst mit seiner Herausforderung“, sagt er und ist beim Blick auf das Oberbürgermeister-Amt sicher: „Jeder kann das, der das will.“

Konstanz 120 Minuten mit Jury Martin auf dem Fahrrad durch Konstanz – die Oberbürgermeister-Kandidaten im Portrait Das könnte Sie auch interessieren

Er kritisiert, dass die städtische Wobak angeblich Wohnungen verkaufe und stellt dann seine ersten Schritte vor, die er als Oberbürgermeister gehen wolle: Mit den Mitarbeitern der Verwaltung wolle er sich treffen und mit ihnen die anstehenden Aufgaben durchsprechen.

Dritter bei der Kandidatenvorstellung der Stadt Konstanz im Rahmen der Oberbürgermeisterwahl 2020: Kandidat Jury Martin. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Was Martin weiter sagte Beim Wohnen überrascht er mit der Einschätzung, dass nach dem Hafner ein weiteres großes Baugebiet entwickelt werden solle. Und bei den städtischen Betrieben sei „die Abschaffung der unterschiedlichen Löhne“ das Gebot der Stunde. Dazu immer wieder Attacken gegen Amtsinhaber Burchardt, der es mehr oder weniger stoisch über sich ergehen lässt.

Umfassend referiert Martin über ein Wasserkraftwerk am Grund des Seerheins, ein riesiges Veranstaltungshaus mit Konzertsaal auf dem Flugplatz-Areal, und angebliche Versäumnisse der Verwaltung, was im Publikum dann doch etwas für Ratlosigkeit sorgt.

Auftritt Andreas Hennemann

Andreas Hennemann hebt auf seine Persönlichkeit ab, auf seinen Wunsch nach mehr Miteinander, auf seinen Sinn für Gerechtigkeit.

Konstanz 120 Minuten mit Andreas Hennemann in Petershausen – die Oberbürgermeister-Kandidaten im Portrait Das könnte Sie auch interessieren

Als Oberbürgermeister wolle er seine Ziele erreichen, indem er nicht als „Sekretär einer knappen Mehrheit“ handeln wolle (ein Seitenhieb auf Luigi Pantisano und Uli Burchardt und deren Unterstützer im Gemeinderat) und an breitem Rückhalt arbeiten werde.

Nummer vier auf dem Stimmzettel und bei der Kandidatenvorstellung der Stadt Konstanz im Rahmen der Oberbürgermeisterwahl 2020: Andreas Hennemann. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Was Hennemann weiter sagte „Wohnraum darf keine Geldanlage sein“, sagt er über das Bauen der Zukunft, das er über einen Zukunftsfond mit Bürgergeld fördern wolle, damit Konstanz sich flächensparend entwickle. Ein grünes Band solle attraktive Freiflächen für alle Stadtteile und Generationen verbinden, das helfe auch, Konflikte die am Hersoé zu entzerren. Den Klimaschutz will er über mehr erneuerbare Energien und die Verkehrswende aktiv voranbringen. Aber: Die Stadt habe auch nicht das Recht, ihren Bürgern den Autobesitz zu verbieten.

Viele Arbeitsplätze in Handel und Tourismus seien gefährdet, daher gelte es, die „Bedürfnisse des Handels“ uns insbesondere der dortigen Mitarbeiterinnen „im Blick zu behalten“. Zugleich gelte es aber, realistisch zu sein, so könne die Stadt kostenlose Kita-Plätze wohl kaum in Eigenregie anbieten.

Im Finale verspricht er: „Ich trete an, um die Menschen wieder zueinander zubringen“ und will mit den Bürgern dafür sorgen, „dass Konstanz zu einem besseren Ort wird.“

Auftritt Luigi Pantisano

Luigi Pantisano steigt – hier frappierend ähnlich zur Selbstdarstellung der Landtagsabgeordneten Nese Erikli – mit der Geschichte seiner Eltern an, die als so genannte Gastarbeiter nach Deutschland kamen. Er habe den Aufstieg durch Bildung selbst erlebt und werde sich dafür bedingungslos einsetzen, das andere solche Chancen auch bekommen.

Konstanz 120 Minuten mit Luigi Pantisano zu Fuß durchs Berchengebiet – die Oberbürgermeister-Kandidaten im Portrait Das könnte Sie auch interessieren

Dass er etwas bewegen könne, habe als Quartiermanager im Gebiet Berchen/Öhmdwiesen bewiesen. Und er zeigt, dass sein Bild Konstanz breiter ist, indem er auflistet, welche Wahlkampf-Termine von Firmenbesuch bis Freunde des Rosgartenmuseums er absolviert habe.

Machte den Abschluss bei der Kandidatenvorstellung der Stadt Konstanz zur Oberbürgermeisterwahl 2020: Kandidat Luigi Pantisano. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Was Pantisano weiter sagte Und dann setzt er sich vom Amtsinhaber ab. Die Konstanzer „wünschen sich einen Oberbürgermeister, der endlich konsequent die anstehenden Herausforderungen anpackt“, und die Konstanzer kehrten ihrer eigenen Stadt und ihrem Handel zunehmend den Rücken. Er kritisiert, dass „viel zu oft ohne einen richtigen Plan“ in der Stadt gehandelt werde, und mit einem solchen so gelinge es auch, Konstanz bis 2030 klimapositiv zu machen.

In der Mobilitätswende steht für ihn das private Auto ganz am Ende der Hierarchie, aber „selbstverständlich“ sollten auch Menschen, die darauf angewiesen seien, weiter in die Innenstadt fahren können. Aber im Kern solle es autofrei werden, was dem Handel nicht schade, sondern nutze. Bei der Wohnungsnot „ist entschiedenes Handeln gefordert, und zwar nicht irgendwann, sondern hier und jetzt.“

Sein Ziel sei es, „dass langfristig die Mietpreise in Konstanz wieder sinken“, etwa durch Bekämpfung von Leerstand und kleinere Wohn-Alternativen für Alleinstehende. Und er spricht auch über Geld: Er wolle Mittel aus der Straßensanierung abziehen, Fördermittel von Bund und EU gewinnen, und die Bürger ins finanzielle Prioritätensetzen einbinden.

Nach fünfmal ziemlich genau 20 Minuten ist der Abend dann vorbei. Viele Besucher sagen im Hinausgehen, dass sie die Bewerber noch einmal besser kennengelernt hätten.

Am Abend zuvor hatten sich die fünf Männer beim SÜDKURIER-Podium einen ersten Schlagabtausch geliefert. Hier können Sie sich den ganzen Abend noch einmal im Video ansehen, und hier finden Sie das gesamte Themenpaket zur Konstanzer OberbügermeisterwahlSie das gesamte Themenpaket zur Konstanzer .

Etliche der Gäste am Mittwochabend im Bodenseeforum werden sich bestätigt gefühlt haben – im Saal sitzen viele in der Politik bekannte Gesichter, die sich bereits positioniert haben. Andere sind als Mitarbeiter der Verwaltung da, für sie geht es immerhin auch im die Frage, wer ihr neuer Chef wird.

Kandidatenvorstellung der Stadt Konstanz zur Oberbürgermeisterwahl 2020: Amtsleiterin Gabriele Bossi begrüßt und verabschiedet die Gäste. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Was alle Zuhörer aber auf jeden Fall unterschreiben dürften, ist die Aufforderung von Gabriele Bossi, die im Bodenseeforum begrüßte und verabschiedete: Die Konstanzer sollten am 27. bitte wählen – und zwar per Brief. Das ist sicher und denkbar einfach. Bis 19. September sollten alle gut 67.000 Wahlbriefe samt Wahlschein und Stimmzettel zugestellt sein.