Nach einem beeindruckenden Berufsleben im Dienst der Leserinnen und Leser an vielen Orten Südbadens hat der SÜDKURIER Torsten Lucht in den Ruhestand verabschiedet. Zuletzt leitete Lucht die Lokalredaktion Konstanz, nachdem er in ähnlicher Funktion schon sehr erfolgreich in Singen, Radolfzell und St. Georgen Impulse gesetzt hatte.

Nun kann er sich nach mehr als 37 Jahren im Medienhaus und einer Karriere voller Leidenschaft seinen vielseitigen anderen Interessen widmen. Zum Abschied bedankte sich Torsten Lucht bei seinen Teams, aber auch bei der Geschäftsführung und der Chefredaktion für das Vertrauen, das ihm über all die Jahrzehnte entgegengebracht worden sei.

Über 37 Jahre arbeitete Torsten Lucht im SÜDKURIER Medienhaus. Dabei zählten St. Georgen, Radolfzell, Singen und Konstanz zu seinen Stationen. | Bild: Hanser, Oliver

Lucht kam 1985 zum „Alb-Bote“ in Waldshut, der dortigen Schwesterzeitung des SÜDKURIER. Nach der Ausbildung zum Redakteur arbeitete er dort weiter, wechselte dann zum SÜDKURIER und übernahm später die Redaktionsleitung in St. Georgen im Schwarzwald. Im Jahr 2000 vertraute das Medienhaus ihm die Führung der Redaktion in Radolfzell an, wo er 17 Jahre lang prägend tätig war.

Der nächste Schritt führte Torsten Lucht an die Spitze des deutlich größeren Teams in Singen, bevor er seine Laufbahn als Leiter der Lokalredaktion am Verlagssitz und in der größten Stadt der Region, in Konstanz, krönte. Chefredakteur Stefan Lutz würdigte Torsten Lucht bei der Verabschiedung vor Kollegen und Wegbegleitern als einen charakter- und prinzipienfesten Lokaljournalisten.

Bei der Verabschiedung von Torsten Lucht als Leiter der SÜDKURIER-Lokalredaktion Konstanz hält Stefan Lutz, Chefredakteur des SÜDKURIER, eine Rede. | Bild: Hanser, Oliver

Furchtlosigkeit, Neugier, Ehrgeiz, Empathie und Redegewandtheit hätten ihn ausgezeichnet. „Die urjournalistischen Fragen: Was ist da los?, Warum ist das so? und Was steckt dahinter? haben Torsten Lucht wohl jeden Tag in den vergangenen fast 40 Jahren bewegt“, sagte Lutz. Und er hob hervor: „Weder diese wichtigen Fragen noch die Antworten haben ihn je gelangweilt. Auch das ist Teil einer Lebensleistung und ein Kraftakt über Jahrzehnte, für den wir Torsten Lucht danken.“

Wolfgang Drobig, Fasnachter der Narrizella Ratoldi aus Radolfzell und langjähriger Wegbegleiter von Torsten Lucht, würdigte ihn in gereimter Form – und die Zuhörer konnten erleben, dass sich da zwei Sprach-Liebhaber gefunden hatten. Insbesondere die Kunst der feinen Formulierung habe Lucht ausgezeichnet, so Drobig.

Wolfgang Drobig aus Radolfzell reimte gekonnt in seiner Rede und sorgte damit bei der Abschiedsfeier für viele Lacher. | Bild: Hanser, Oliver

Das Team der Lokalredaktion gab seinem scheidenden Chef nicht nur gute Wünsche, sondern auch Stärkungen in verschiedener Gestalt mit auf den weiteren Lebensweg. Die Lokalredaktion Konstanz wird nun geleitet von Jörg-Peter Rau (51), der diese Funktion bereits von 2007 bis 2018 innehatte. Er bleibt Mitglied der Chefredaktion und verspricht, zusammen mit seinem Team hart daran zu arbeiten, dass Konstanz Tag für Tag gut informiert ist.

Kontakt zur Redaktion Die SÜDKURIER-Lokalredaktion Konstanz ist für ihre Leserinnen und Leser da und freut sich über jede Kontaktaufnahme. Zum Beispiel persönlich in der Max-Stromeyer-Straße 178, telefonisch unter 07531 9991241 oder per E-Mail an konstanz.redaktion@suedkurier.de . Das Team sagt schon jetzt herzlichen Dank für jede Frage, jeden Hinweis oder Recherchetipp.