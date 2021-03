Am Sonntagnachmittag gegen 13.45 Uhr brannte es in einem Mehrfamilienhaus im Labhardsweg. Bewohner hatten den Notruf gewählt, woraufhin sich ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei direkt auf den Weg in den Stadtteil Paradies machte.

Nach Angaben der Polizei, hatte eine 67-jährige Frau zuvor versucht, mittels Reinigungsbenzin den Ablauf einer Spüle zu reinigen. Vermutlich durch das Verdampfen des Stoffes und den Kontakt mit einer Neonröhre kam es zu einer Stichflamme.

Die Stichflamme verursachte wiederum einen Brand, den die Bewohner erfolglos versuchten zu löschen und schließlich die Feuerwehr alarmierten. Die Feuerwehrleute konnten den Brand schließlich erfolgreich bekämpfen.

Drei Personen mussten anschließend wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.