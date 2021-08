Unbekannte sollen in der Nacht auf Sonntag gezündelt und gebrüllt haben. Der Schaden ist überschaubar, aber der Schock ist groß. War es ein politischer Angriff? In den sozialen Medien erfahren die Aktivisten viel Solidarität. Auch Bürgermeister Andreas Osner meldet sich zu Wort.

Mehrere Unbekannte haben offenbar das Klimacamp der Aktivisten von Fridays for Future Konstanz am Pfalzgarten vor dem Münster angegriffen. In der Nacht zum Sonntag gegen 4 Uhr, so berichten es Vertreter der Gruppe, sollen Personen versucht haben,