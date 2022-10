Gut, wenn man Freunde hat, und die auch noch flüssig sind! Ein 30-jähriger Mann ist so am Dienstag, 18. Oktober, in Konstanz gerade noch einmal einem Gefängnisaufenthalt entgangen.

Wie die Bundespolizeidirektion Konstanz mitteilt, hatten Beamte den Mann am Nachmittag am Bahnhof kontrolliert und dabei festgestellt, dass er gleich dreifach ausgeschrieben war. Erst seit gut drei Wochen suchte die Staatsanwaltschaft Münster den 30-Jährigen. Hintergrund war ein rechtskräftiges Urteil aus dem Frühjahr wegen Hausfriedensbruch und Körperverletzung, bei dem eine Geldstrafe gegen ihn verhängt worden war. Die hatte er bislang nicht beglichen.

Darüber hinaus lagen gegen ihn in zwei anderen Strafverfahren Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaften Köln und Paderborn vor. Ein Freund verhinderte schließlich die drohende Ersatzfreiheitsstrafe durch Zahlung von exakt 2033,40 Euro – der (nun nicht mehr) Gesuchte konnte seine Reise danach fortsetzen.