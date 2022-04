Am Mittwoch, 6. April, und Donnerstag, 7. April, kam es laut Pressemitteilungen der Polizei Konstanz erneut zu einer Vielzahl von Anrufen von falschen Polizeibeamten und anderen Telefonbetrügern. „Glücklicherweise durchschauten nahezu alle Angerufenen die bösen Absichten und beendeten das Gespräch“, heißt es in einer Pressenotiz. In manchen Fällen jedoch schafften es die Betrüger, ihre Opfer um einen hohen Geldbetrag zu bringen.

Bodenseekreis Polizei warnt vor perfider Masche: WhatsApp-Betrüger bringen Menschen im Bodenseekreis um viel Geld Das könnte Sie auch interessieren

Der Betrug am Mittwochmittag sei wie folgt abgelaufen: Eine 60-jährige Frau erhielt gegen 14.30 Uhr einen Anruf einer angeblichen Polizeibeamtin aus Konstanz. Die Polizei habe in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen und bei diesen einen Zettel mit ihrem Namen gefunden.

Die Anruferin überredete die 60-Jährige, ihr Vermögen der Polizei zur sicheren Verwahrung zu überlassen. In der Folge überzeugte die falsche Polizeibeamtin ihr Opfer, die gesamten Ersparnisse in eine Plastiktüte zu packen und unter die Fußmatte vor ihrer Wohnungstür zu legen. Unbemerkt holten die Betrüger die bereitgelegte Tüte ab.

Weiterer Betrugsfall in Stockach In Stockach überzeugten laut Polizei ebenfalls betrügerische Anrufer eine 59 Jahre alte Frau, Bankdaten am Telefon preis zu geben. Der Betrüger behauptete, er sei „von der Staatsanwaltschaft“, und fragte, ob es in der letzten Zeit Einbrüche in der Nähe gegeben habe. Im weiteren Verlauf des Telefonats versuchte der Anrufer an Informationen über vorhandene Wertsachen zu gelangen und erklärte der 59-Jährigen, sie beschützen zu wollen.

Nachdem der Betrüger das Misstrauen der Frau zerstreut hatte, gab sie an, einen vierstelligen Bargeldbetrag zu Hause zu haben und teilte ihm sämtliche Bankdaten mit. Der Betrüger wies die Frau an, das Geld in einen Briefumschlag zu packen und vor ihre Tür zu legen. Hier wurde die 59-Jährige glücklicherweise erneut misstrauisch, legte auf und rief ihre Tochter an, die sämtliche Konten umgehend sperrte. Rücksprache mit der Bank ergab, dass noch keine Abbuchungen erfolgt sind.

Polizei warnt vor Betrugsmasche über WhatsApp

Auch mit einer neueren Masche über den Messengerdienst WhatsApp waren Telefonbetrüger erfolgreich. Eine 79 Jahre alte Frau erhielt gegen 14.30 Uhr eine Nachricht von einer fremden Nummer. Der Verfasser gab sich als Tochter aus, die ihr altes Handy verloren habe und dringend eine Überweisung tätigen müsse. Die Frau versuchte ihre richtige Tochter auf der ihr bekannten Nummer zu erreichen, was jedoch misslang.

Daraufhin überwies die Seniorin, in gutem Glauben ihrer richtigen Tochter in der Not zu helfen, einen vierstelligen Betrag an eine mitgeschickte Bankverbindung. Als die Tochter kurze Zeit später den verpassten Anruf ihrer Mutter bemerkte, flog der Betrug auf. Über die Hausbank der 79-Jährigen wird nun versucht, das Geld zurückzuholen.

Radolfzell Betrugsmasche: Rentnerin wird über WhatsApp abgezockt Das könnte Sie auch interessieren

Die gleiche Masche wurde bei einer 74-Jährige am Donnerstagmittag versucht. Der Absender, der sich als Tochter der Frau ausgab, behauptete, das Handy verloren zu haben, aber dringend eine Überweisung tätigen zu müssen. Die Seniorin überwies einen mittleren vierstelligen Betrag. Als die vermeintliche Tochter kurze Zeit später eine weitere Zahlung in ähnlicher Höhe erbat, wurde die 74-Jährige misstrauisch. Sie rief ihre „echte“ Tochter über die ihr bekannte Nummer an und der Betrug flog auf.

Die Polizei warnt eindringlich: