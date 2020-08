Wenige Tage vor Ende der Bewerberfrist kandidieren bisher nur Männer für das Amt des Konstanzer Oberbürgermeisters. In Sachen Geschlechter-Vielfalt ein Rückschritt zu 2012: Damals hatte eine Frau im ersten Wahlgang die Nase sogar noch vor Uli Burchardt. Eine Ursachenforschung.

Nach jetzigem Stand hatte die Oberbürgermeister-Wahl 2012 jener in diesem Jahr etwas voraus: Bewerberinnen. Was fast schon in Vergessenheit geraten ist: Im ersten Wahlgang erhielt vor acht Jahren nicht der jetzige Amtsinhaber die meisten Stimmen,