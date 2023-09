Konstanz vor 58 Minuten

Flugzeug überschlägt sich bei Landung auf dem Flugplatz Konstanz – Insassen werden verletzt

Ein Großaufgebot ist am Dienstag, 5. September, auf dem Weg zum Flugplatz. Dort hat sich ein Flugzeug überschlagen. Die beiden Menschen an Bord – ein Vater und sein 18-jähriger Sohn – werden in eine Klinik gebracht.