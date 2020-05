Nicht schlecht staunten dieser Tage Spaziergänger, als sie am Hörnle diesen Gleitschirmflieger sahen. Angesichts des starken Windes mit Spitzengeschwindigkeiten von rund 40 Stundenkilometer nutzte Student Lars Roloff das kaum besuchte Strandbad, um mit seinem Gleitschirm zu trainieren.

„Das dient der Schirmkontrolle„, erklärt er. „Wenn man am Boden keine Kontrolle hat, dann wird es auch in der Luft schwer.“

Immer wieder sprang er von einem kleinen Hügel hinab auf den Strand, glitt einige Meter durch die Luft, eher er wieder festen Boden unter den Füßen hatte.

Sein Kommilitone Janosch Brandt beobachtet das luftige Treiben des Freundes von der Wiese aus: „Ich möchte meinen Flugschein absolvieren und kann von Lars viel lernen.“

Lars Roloff absovlierte seinen Schein vor drei Jahren in Österreich. Wann immer es geht, fährt er in die Alpen oder in den Schwarzwald, um seiner Passion zu frönen.

„Teilweise bin ich wochenlang unterwegs“, sagt er lachend. „Das macht unheimlich viel Spaß.“

Wie kam er darauf, diese eher ungewöhnliche Sportart auszuüben? „Ich probiere gerne ungewöhnliche und neue Sachen aus“, lautet die einfache Erklärung.

Wenn er in seiner Freizeit nicht fliegt, begibt sich Lars Roloff gerne unter Wasser. „Ich bin auch Tauchlehrer“, erzählt er. „Unter Wasser und in der Luft verhält es sich ganz ähnlich: Man schwebt, man bewegt sich dreidimensional. Daher liebe ich beides.“

Sogar über die Mainau ist er bereits geflogen. Wenn die thermischen Aufwinde es zulassen, kann man es von einem idealen Startplatz bei Schaffhausen bis hierher schaffen.

Auch bei Radolfzell, ganz in der Nähe der Autobahn, befindet sich ein geeigneter Startplatz, wo sich bei guten Winden zahlreiche Gleitschirmflieger in die Luft begeben.