Eine Gewitterfront mit heftigen Sturmböen hat eine einsatzreichen Nacht bei Feuerwehren, Polizei und Rettungsdiensten nach sich gezogen. Vor allem Konstanz, Allensbach und Reichenau hat es nach Polizeiangaben „ordentlich getroffen“. Bäume stürzten um, Verkehrswege waren zum Teil bis in den Folgetag hinein blockiert, es kam zu vielen Schäden.

In Allensbach stürzte am späten Dienstagabend, 11. Juli, eine 70 Zentimeter dicke Eiche auf einen Wohnwagen. Die Feuerwehr wurde gegen 22 Uhr alarmiert, wie Einsatzleiter Florian Bottlang in der Nacht dem SÜDKURIER sagte.

Erste Einschätzung von Florian Bottlang Video: Hanser, Oliver

In und neben dem Wohnwagen befand sich eine dreiköpfige junge Familie aus Köln, alle mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei am Morgen mit. Der Vater (“Ich bin am ganzen Körper geprellt“) und die Tochter sind bereits wieder auf dem Campingplatz, wo Polizei und Gemeinde die Schäden aufgenommen und der Besitzer sowie mehrere Nachbarn mit dem Aufräumen begonnen haben. Die Frau, die unter anderem eine große Kopfwunde davongetragen hatte, liegt im Krankenhaus in Singen. Sie wollte das Kind gerade ins Bett bringen, während ihr Ehemann draußen ein Zelt sicherte, als die etwa hundertjährige Eiche im Sturm umfiel und ihre Urlaubsbehausung unter sich begrub.

Mutter und Tochter standen zum Glück im einzigen Bereich des Wohnwagens, der durch die Eiche nicht komplett eingedrückt wurde. Kurz zuvor hatten sie noch in einem anderen Teil „Blitze geschaut“. Auch eine weitere Frau (30) wurde auf dem Campingplatz während des Unwetters verletzt. Ein Ast traf sie laut Campingplatzpächter bei den festen Fischerhütten am Rücken.

Feuerwehrleute zerlegen die Eiche Video: Hanser, Oliver

Auch am Morgen waren die Folgen des nächtlichen Unwetters in Allensbach deutlich sichtbar. So zeigte sich die zerstörerische Kraft am Ufer des Gnadensees: Hier wurde der Katamaran „Asterix und Obelix“ von Ralf Dinort durch die Sturmböen auf die Seite gekippt und ein Segelboot direkt am Campingplatz angeschwemmt. Auch in den Bojenfeldern herrschte Durcheinander. Boote hatte sich samt Ankerstein losgerissen und trieben gegen andere. Beamte der Wasserschutzpolizei machten sich am Mittwochmorgen ein Bild von den Schäden.

Dieses Bild bot sich am Mittwochmorgen. 12. Juli, den Allensbachern am Ufer des Gnadensees. | Bild: Lutz, Stefan

Dieses Boot wurde beim Campingplatz Allensbach nach der Sturmnacht angeschwemmt. | Bild: Hanser, Oliver

Auch die Freiwilligen der Reichenauer Feuerwehr waren am Dienstagabend im Minutentakt gefragt. In dieser Nacht schrillte ein Dutzend Mal der Alarm. 42 Feuerwehrleute waren bis in die frühen Morgenstunden des Mittwochs – Einsatzende war um 3.20 Uhr – beschäftigt.

Um 22.10 Uhr ging die Meldung ein, dass Bäume und Äste die Allee, die einzige Verbindung zwischen Insel und Festland, blockieren. Dort galt es, die Fahrbahn wieder freizuräumen, damit der Verkehr durchkommt. Ein Problem, das auch anderswo zu Verzögerungen führte. So krachten laut Polizeipräsidium und Feuerwehr Konstanz mehrere massive Bäume auf Höhe des Flugplatzes Konstanz auf die B33. Der Verkehr kam komplett zum Erliegen. Neben Kettensägen musste die Feuerwehr auch Seilwinden einsetzen, um die Straße zu räumen.

Umgestürzte Bäume über der Reichenauer Alleenstraße. | Bild: Feuerwehr Reichenau

Die nächsten Alarmierungen für die Reichenauer ließen ebenfalls nicht lange auf sich warten: mehrere umgestürzte Bäume auf Fahrbahnen auf der Insel und auf dem Festland; ein Baum, der auf ein Auto in Mittelzell gestürzt war; ein weiterer, der auf einem Wohnmobil auf dem Campingplatz Sandseele lag. Glücklicherweise wurde dort aber niemand verletzt.

Ein Baum ist auf ein Auto in Reichenau-Mittelzell gestürzt. | Bild: Feuerwehr Reichenau

Kurz nach dem Ausgang des B33-Tunnels Waldsiedlung in Fahrtrichtung Konstanz war zudem ein Baum auf die Lärmschutzwand gefallen. An der Brückenbaustelle am Kindlebildknoten wurden die Baustellenabsperrungen umgerissen. Da diese auch unter der Überführung auf die Fahrbahn der Bundesstraße fielen, musste eine Fahrspur durch die Straßenmeisterei abgesperrt werden.

Auch in Konstanz stürzte ein Baum auf ein Auto: Leser-Reporter Uwe Giermann hat über das Upload-Tool die folgende Aufnahme an die Lokalredaktion Konstanz geschickt.

Dieser Renault Kleinwagen scheint von einem umstürzenden Baum getroffen worden zu sein. | Bild: Uwe Giermann

Andere Bäume, die umzustürzen drohten, wurden von den Konstanzer Feuerwehrleuten zur Sicherheit über die Drehleiter abgetragen. Alles in allem zählten die städtischen Brandbekämpfer und Retter 23 Unwettereinsätze – und das, obwohl sie4 am Dienstag bereits mehrfach gefordert worden waren. So hatten sie am Nachmittag mehrere Aktivisten der Letzten Generation vom Asphalt an der Kreuzung Europastraße/Gartenstraße lösen müssen.

Der Morgen danach: Schienenverkehr hat Probleme

Der Seehas und andere Zugverbindungen fallen am Mittmoch wegen der Sturmschäden weiter aus. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn in Stuttgart erklärte auf Nachfrage: „Die Strecke zwischen Konstanz und Radolfzell ist gesperrt. Die Oberleitung muss an mehreren Stellen repariert werden, weil Bäume darauf gefallen sind.“ Seit etwa 9 Uhr sei ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Eine genaue Prognose, wann die Strecke wieder befahrbar sein wird, kann sie noch nicht abgeben. „Ich glaube aber, dass die Arbeiten noch den ganzen Tag andauern werden.“

Daniel König, Sprecher der Seehas-Betreiberin SBB Deutschland, widersprach: „Nach meinen Informationen läuft der Schienenersatzverkehr noch nicht! Die Busunternehmen haben nicht genug Fahrer.“ Auf den Bahnhöfen gebe es Lautsprecherdurchsagen und Infos auf den Anzeigedisplays, außerdem Internetauskunft über bahn.de. Nach Kenntnisstand der SBB Deutschland sollen 13 Uhr die Schäden möglicherweise behoben sein. Zwischen Radolfzell und Engen fährt der Seehas dagegen ganz normal.

Strandbad Horn vorübergehend geschlossen

Währenddessen meldet die Bädergesellschaft Konstanz (BGK), dass das Hörnle wegen Sturmschäden in den kommenden Tagen für den Publikumsverkehr gesperrt sein wird. In einer Pressemitteilung dazu heißt es: „Zwei große Bäume sind entwurzelt worden. Zahlreiche Äste liegen am Boden oder hängen in den Bäumen. Die Bäume müssen kontrolliert und die Äste entfernt werden.“

Diese Arbeiten würden frühestens am Donnerstag, 13. Juli, ausgeführt. Während der Sperrung sei der Zutritt zum Strandbad und das Baden dort aus Gründen der Sicherheit nicht gestattet. Die BGK informiere darüber, sobald die Sperrung aufgehoben ist.