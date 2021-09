Konstanz vor 2 Stunden

Feuerwehreinsatz vor der Alten Rheinbrücke in Konstanz am Montagabend: Der Verkehr musste wegen einer Ölspur umgeleitet werden

Eine Ölspur ist am Montagabend auf der Konzilstraße kurz vor der Alten Rheinbrücke zurückgeblieben. Die Reinigungsarbeiten dauerten am Montagabend noch an.