Am Samstagabend kurz vor Mitternacht sah ein Busfahrer, wie die Jugendlichen am Sportboothafen Staad in einer öffentlichen Toilette einen Feuerlöscher missbräuchlich benutzten und diesen versprühten. Durch das Löschpulver verschmutzte die Toilettenanlage. Die Jugendlichen konnten danach unerkannt entkommen.

Zur Klärung dieser Tat benötigt die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung und möchte klären, wo der Feuerlöscher fehlt. Die Ermittlungen ergaben bislang keine Hinweise, wo der Feuerlöscher angebracht war. Hinweise an die Polizei Konstanz unter Telefon 07531/995-0.