Am späten Mittwochabend haben bislang unbekannte Personen ein Feuer in einem Toilettenwagen nahe des Bodenseeforums gelegt. Gegen 22.30 Uhr warfen die Täter mehrere Papierhandtücher in einen Mülleimer des Toilettenwagens.

Diese zündeten die Brandstifter an und verschwanden in der Dunkelheit. Ein aufmerksamer Passant bemerkte kurz darauf starken Rauch aus dem Toilettenwagen. Es gelang ihm, die glühenden Tücher zu löschen. Durch sein schnelles Handeln verhinderte der Mann Schlimmeres, wie die Polizei Konstanz in ihrer Pressemitteilung schreibt.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich mit dem Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer (07531) 995-0 in Verbindung zu setzen.