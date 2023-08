Ausgerechnet im Konstanzer Wasserwerk hat am Dienstagabend, 17. August, die Brandmeldeanlage angeschlagen – und damit Schlimmeres verhindert, wie Feuerwehrsprecher Fabian Daltoe mitteilte. Um 18.50 Uhr ging der Alarm bei der Einsatzzentrale ein, die alarmierte die hauptamtliche Wache sowie die Abteilungen Allmannsdorf und Litzelstetten und den Notdienst der Stadtwerke.

Vor Ort an der Seehalde stellten die ersten eingetroffenen Feuerwehrleute Rauch in dem neueren Wasserwerksgebäude fest. Ein Trupp mit angelegtem Atemschutz wurde zur weiteren Erkundung und zur Brandbekämpfung hineingeschickt. „Nach kurzer Zeit meldete er brennende Schaltschränke im Technikbereich“, so Daltoe. Unter Einsatz mehrerer CO 2 -Feuerlöscher habe man die Schaltschränke löschen können.

Parallel dazu wurden zwei Drucklüfter in Stellung gebracht, um das Gebäude zu entrauchen. Im Anschluss kontrollierten die Einsatzkräfte mit den entsprechenden Messgeräten, ob der Innenraum noch giftige Gase enthält – das war nicht der Fall, das Objekt konnte wieder an den Betreiber übergeben werden.

Ursache für den Brand sei ein technischer Defekt gewesen, sagte Stadtwerke-Sprecher Christopher Pape auf Anfrage. Der Schaden bewege sich im fünfstelligen Eurobereich. Die Trinkwasserversorgung sei aber zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen – und ist es auch jetzt nicht.

Meldekette hat sehr gut funktioniert

Aktuell läuft laut Pape die Instandsetzung der Anlage. „Die Meldekette sowie die für einen solchen Fall vorgesehenen Maßnahmen haben sehr gut funktioniert. Unser ausdrücklicher Dank gilt den beteiligten Feuerwehrkräften, die schnell vor Ort waren“, lobte der Stadtwerke-Sprecher die Retter.

Für die Berufsfeuerwehrleute ging damit ein Tag mit besonderen Herausforderungen zu Ende. Vor dem zweieinhalbstündigen Wasserwerk-Einsatz hatte die Truppe gemeinsam mit den Abteilungen Altstadt und Petershausen am Vormittag bereits einen Wohnungsbrand in der Hussenstraße bekämpfen müssen.