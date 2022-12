Es war ein gut besuchtes Wochenende in der Konstanzer Innenstadt: Der Weihnachtsmarkt war am dritten Adventswochenende bei Schneefall und trotz niedriger Temperaturen gut besucht, Einkäufer suchten nach Geschenken zum Fest und zusätzlich lockten Kneipen und Restaurants zum vorweihnachtlichen Beisammensein.

Dazu kamen jedoch auch noch die beiden WM-Viertelfinale, die am Samstagnachmittag und -abend die Fans vor die Bildschirme lockten. Eine Mannschaft sorgte dabei für eine große Überraschung. Und deren Fans feierten danach auf der Bahnhofstraße, sodass es für den Stadtbus kein Durchkommen mehr gab. Das bestätigt Christopher Pape, Pressesprecher der Stadtwerke.

„Zwischen 18.30 Uhr und 19.45 Uhr wurden unsere Busse aufgrund feiernder Fußballfans auf dem Bahnhofplatz, der damit vorübergehend nicht passierbar war, über die Laube umgeleitet soweit möglich“, gibt er auf SÜDKURIER-Nachfrage an. Wie viele Fahrgäste das genau betroffen habe, könnten die Stadtwerke nicht einschätzen. Bisher habe man auch keine dahingehenden Rückmeldungen erhalten. In der Tat kursierten auf dem sozialen Netzwerk Facebook Videos, die eine feiernde Menge vor dem Bahnhofsgebäude auf der Straße zeigte.

Die marokkanischen Fans feiern

Es hat sich dabei wohl um Anhänger der marokkanischen Fußball-Mannschaft gehandelt. Das bestätigt Katrin Rosenthal, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz. „Die marokkanischen Fans haben da den Sieg ihrer Mannschaft gefeiert“, sagt sie. Es sei zwar zu Einschränkungen im Verkehr gekommen, jedoch habe es keine Ausschreitungen oder sonstigen Vorfälle gegeben, so die Polizei. Alles sei friedlich verlaufen.

Der WM-Underdog aus Marokko hatte sich im Viertelfinale gegen die Mannschaft aus Portugal rund um Superstar Cristiano Ronaldo durchgesetzt und sorgte für eine der ganz großen Überraschungen im Turnier. Die Nordafrikaner stehen nun im Halbfinale und haben gegen Titelverteidiger Frankreich die Chance, ins Finale der Weltmeisterschaft in Katar einzuziehen. Die Begegnung findet am Mittwochabend, 14. Dezember, um 20 Uhr statt. Bei einem Erfolg der Nordafrikaner könnten diese also gegen 22 Uhr wieder feiern.