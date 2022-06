In der Nacht zu Samstag, 4. Juni, ist es in einer Diskothek im Oberlohn zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern gekommen. „Aus nichtigem Anlass“, so schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung, habe zunächst ein 19 Jahre alter Mann einem 24-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Danach sei es zu einem kleinen Gerangel zwischen den beiden Männern gekommen. Als sich der 24-Jährige jedoch mit seinem Begleiter entfernen wollte, habe der 19-Jährige ein Longdrink-Glas gegriffen und es zielgerichtet in Richtung der beiden Männer geworfen.

Junger Mann erleidet eine Schnittwunde im Gesicht

Das Glas zerschellte an einer Wand. Die herumfliegenden Glassplitter verletzten einen weiteren Anwesenden. Der 24 Jahre alte Mann erlitt eine etwa drei Zentimeter lange Schnittwunde im Bereich der Oberlippe. Den Täter erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Hinweise zu diesem Vorfall nimmt das Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer (07531) 995-2222 entgegen.