Konstanz vor 1 Stunde

Schlager-Star Michael Wendler sucht im Fasnachts-Video auf der Konstanzer Markstätte Duett-Partner

Am Schmutzigen Dunschtig ist der Wendler extra für den SÜDKURIER aus Cape Coral in Florida an den Bodensee gereist, um auf der Fasnacht Komparsen für seine neue Bühnenshow zu suchen. Außerdem plagen den Sänger Geldsorgen – vielleicht findet sich ja auf der Konstanzer Marktstätte eine Geldquelle?