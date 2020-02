Wer ein Konstanzer Narr ist, begnügt sich nicht damit, am Straßenrand zu stehen. Hüpfen, tanzen, springen – geht alles. Außerdem zeigen wir Ihnen die schönsten Kostüme, die wir am Rand der Umzugsstrecke gefunden haben.

Was mitten in den Altstadtgassen am Fasnachtssonntag passiert, ist bekannt: Schabernack treibende Hexen, lärmende Piraten, alberne Clowns, der Schneeschreck und Hansele sind unterwegs. Doch am Rand der Umzugsstrecke finden sich ebenso fabelhafte