Sie versuchen so nah wie möglich vor dem Eingang, direkt bei den beiden Pollern, die immerhin die Durchfahrt bis zur Ladentür verhindern. Die zweifache Mutter Jacqueline Geisler wohnt in der Nähe und beobachtet fast täglich Autos, die den Gehweg blockieren. Den aber nutzen auch Kinder.

Genau dieses Parkverhalten prangert Mutter Jacqueline Geisler an. Sie wünscht sich, dass die Poller weiter in Richtung Straße versetzt werden, damit hier keine Parkfläche entsteht. | Bild: Kirsten Astor

„Unser sechsjähriger Maximilian darf allein zu meinem Vater in die Jungerhalde gehen oder fahren, aber mir ist nicht wohl bei der Situation am Edeka„, sagt die 34-jährige Lehrerin. Schließlich wird dies ab Herbst auch Maximilians Schulweg.

Gefahren vor der Schule Immer wieder klagen Eltern der Allmannsdorfer Grundschule über Gefahren auf dem Schulweg. Zum einen ist die Unterführung unter der viel befahrenen Mainaustraße öfter gesperrt, weil darin Wasser steht. Die Pumpe musste mehrfach repariert werden, was teilweise monatelang dauerte. Als Alternative führt eine Ampel über die Straße zur Schule. Die Anlage braucht allerdings lange, bis sie für Fußgänger Grün zeigt, und wechselt schnell wieder auf Rot. Zudem haben dort gleichzeitig Abbieger grünes Licht. Laut Stadtverwaltung kontrolliert die Ortspolizei in nächster Zeit öfter die Situation rund um den Edeka.

Und dessen fast dreijähriger Bruder Ferdinand ist auch schon flott mit Roller und Rad unterwegs. „Ich habe Angst, dass ein Autofahrer mal die Kinder übersieht, die Tür aufmacht und es zu einem Unfall kommt“, sagt Jacqueline Geisler. „Wenn da ein einzelnes Auto auf dem Gehweg steht, geht es ja noch. Aber ich beobachte dort öfter zwei bis drei Falschparker gleichzeitig. Dann kann es gefährlich werden, wenn ich mal nicht dabei bin.“

Eine Schnelle Lösung des Problems ist nicht in Sicht

Im vergangenen Sommer schrieb sie deshalb eine E-Mail an die Stadtverwaltung und erhielt zur Antwort, dass die Zuständigen „auf die Schnelle keine Lösung“ parat hätten, das Thema aber intern erörtern wollten. „Seitdem habe ich nichts mehr gehört“, so Geisler. Sie kann nachvollziehen, dass Menschen aus Bequemlichkeit falsch parken oder wenn sie schlecht zu Fuß sind.

Doch nicht alle hatten Verständnis dafür, von ihr angesprochen zu werden, wenn sie auf frischer Tat ertappt wurden. „Ich habe auch mit den Edeka-Mitarbeitern geredet, die waren total nett und hilfsbereit“, sagt die Mutter. „Aber sie können nicht mehr tun als auf das große Schild zu verweisen, das an der Hauswand hängt und auf den Edeka-Parkplatz um die Ecke aufmerksam macht.“

Autos auf dem Gehweg und der Zugangsfläche zum Markt (hinten). | Bild: privat

Mehr tun könnte höchstens die Stadt Konstanz. Jacqueline Geisler stellt sich vor, dass die Poller weiter in Richtung Straße versetzt werden, damit Autos gar nicht erst so weit Richtung Ladeneingang fahren können. Oder dass Blumenkübel wildes Parken verhindern. Dazu sagt der städtische Pressesprecher Walter Rügert: „Laut Bürgeramt ist der Gemeindevollzugsdienst (GVD) in regelmäßigen Abständen vor Ort.

In der Nähe der Schule ist besondere Vorsicht geboten

Nach Überprüfung der Sachlage sind dort Verkehrsverstöße nicht häufiger als an anderen vergleichbaren Örtlichkeiten zu verzeichnen. Das Bürgeramt versichert aber, dass der GVD die Kontrollen in Allmannsdorf auch weiterhin im Rahmen seiner Möglichkeiten fortführen wird.“ Natürlich würden auch falsch parkende Autofahrer angesprochen, wenn sie greifbar sind. „Eigentlich sollte jedem Fahrzeugführer klar sein, dass in der Nähe einer Schule besondere Vorsicht geboten ist“, sagt Rügert.

Diese Antwort befriedigt Jacqueline Geisler nicht. Sie wandte sich auch an die Bürgervereinigung Allmannsdorf-Staad. Vorsitzender Sven Martin sah sich die Stelle genauer an und meint ebenfalls: „Aus meiner Sicht ist die Gefährdung dort nicht so dramatisch.“

Doch die Verkehrssituation insgesamt vor dem Edeka sei wenig erfreulich. „Gerade am frühen Abend rangieren dort viele Autos. Schön wäre eine Idee, die dazu motiviert, fürs Einkaufen auf das Auto zu verzichten – zum Beispiel ein Edeka-Lastenrad, das ausgeliehen werden kann, oder ein Bringservice für schwerere Einkäufe“, so Martin.