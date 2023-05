Falsche Polizisten haben am Dienstag, 2. Mai, in Konstanz versucht, sich Einlass in das Haus einer älteren Frau zu erschwindeln. Womit sie nicht gerechnet hatten: Die 85-Jährige ließ sich trotz mehrfacher Versuche nicht übertölpeln.

Bereits im Laufe des Tages hatten die Betrüger laut Polizeipräsidium Konstanz mehrfach bei der Seniorin angerufen. Sie gaben sich dabei als Polizeibeamte und Mitarbeiter der Telekom aus und wollten sie zu Angaben über Wertsachen und Vermögen bewegen.

Seniorin reagiert besonnen

Gegen 21.30 Uhr klingelten schließlich zwei angebliche Polizisten an der Haustür der 85-Jährigen und versuchten unter dem Vorwand, dass die Frau ein Formular unterschreiben müsse, in das Haus zu gelangen. Dies verneinte die wachsame Seniorin und verständigte umgehend einen Bekannten.

Die beiden Tatverdächtigen sollen etwa 20 bis 30 Jahre alt und ungefähr 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Sie trugen zivile Kleidung und FFP2-Maske.

Die Polizei warnte nach dem Vorfall nochmals vor falschen Polizeibeamten, aber auch vor Betrügern, die sich als Handwerker oder Mitarbeiter der Stadtwerke ausgeben. „Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus. Halten Sie im Zweifel zunächst Rücksprache mit einem Familienangehörigen, Bekannten, Nachbarn oder der Polizei! Notieren Sie sich die Nummer Ihres örtlichen Polizeireviers gut sichtbar in der Nähe Ihres Telefons!“, rät das Polizeipräsidium. Das Konstanzer Revier ist unter Telefon 07531 9950 zu erreichen.