Falsche-Polizisten-Bande: Das passierte, als sich der mutmaßliche Trickbetrüger bei dem Rentner aus Konstanz entschuldigte – Prozessauftakt am Landgericht

Ein Anruf am späten Abend, ein Betrüger am Telefon, der behauptet, Kommissar zu sein. Am Ende ist der Senior sein Erspartes los. Derjenige, der die Beute in die Türkei gebracht haben soll, saß am Freitag auf der Anklagebank.