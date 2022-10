Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei am Freitagnachmittag, 14. Oktober, zwei Fahrraddiebe geschnappt. Die Männer hatten gegen 16 Uhr auf der Rheingutstraße im Paradies auf Höhe der Hausnummer 15 gleich mehrere Fahrräder in einen roten Transporter eingeladen und sich so verdächtig gemacht, teilte die Polizei mit.

Bei der sofortigen Fahndung nach den Übeltätern stellten Beamte der Verkehrspolizei den Transporter kurz darauf auf der B33 in Richtung Singen fest. Die Kontrolle ergab, dass sich in dem Fahrzeug neben mehreren Schrotträdern auch ein neuwertiges Fahrrad der Marke Cube befand. Dessen Diebstahl war bereits angezeigt worden.