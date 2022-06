In einer Radstadt wie Konstanz bleibt ein Ärgernis leider nicht aus: Fahrraddiebstähle. Eine mögliche Lösung: GPS-Bauteile, die im oder am Drahtesel befestigt werden. Aber wie sinnvoll und zukunftsträchtig ist das?

504. So viele Fahrräder wurden in den letzten fünf Jahren in Konstanz laut Polizei im Durchschnitt jährlich geklaut. Dabei entstand eine Schadenshöhe von durchschnittlich rund 373.000 Euro jährlich. Tatverdächtige gab es nur rund 32 im Jahr. Die