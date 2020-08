von SK

Ende September entscheiden knapp 65.000 wahlberechtigte Konstanzerinnen und Konstanzer, wer das Amt des Oberbürgermeisters für die kommenden acht Jahre übernimmt. Die Stadtverwaltung erwartet, dass aufgrund der Corona-Pandemie rund 80 Prozent per Brief abstimmen. Die Unterlagen für die Briefwahl werden im September automatisch an den Hauptwohnsitz der Wahlberechtigten geschickt.

Aus diesem Grund werden viele ihr Kreuz bereits vor dem Wahltag am 27. September gemacht haben. Um auch ihnen ein optimales Angebot an Informationen bereiten zu können, veranstaltet der SÜDKURIER das Podium im Konstanzer Konzil bereits am Dienstag, 8. September. Ab 18.30 Uhr beginnt der Einlass für die Abonnenten, die bei der Verlosung Glück hatten.

Beim Podium zur Oberbürgermeisterwahl im Jahr 2012 war das Konzil noch bis in die letzte Reihe belegt. Im Jahr 2020 werden weitaus weniger Besucher kommen können. (Archiv) | Bild: Oliver Hanser

Denn zwar wird das Podium trotz Corona als Präsenz-Termin statt – allerdings unter anderen Voraussetzungen. Um in der aktuellen Situation nicht nur einen aufschlussreichen sondern auch einen sicheren Abend zu garantieren, werden weniger Personen im Publikum sitzen können.

So nehmen Sie an der Verlosung teil

Die Plätze dafür werden exklusiv unter SÜDKURIER-Abonnenten verlost. Bis Ende August können Sie sich als Abonnent im meinSK-Portal für die Teilnahme registrieren. Mehr dazu unter meinSK.de/KN-OB.

Unter allen Anmeldungen losen wir zwei Plätze pro Abonnent aus. Teilnahmeschluss ist am 31. August um 23.59 Uhr. Am 1. September erfahren Sie, ob Sie dabei sind. Wir benachrichtigen die Gewinner per E-Mail. Für alle, die keinen Platz bei der Verlosung ergattern, wird das Podium live auf SÜDKURIER Online übertragen.

Die genaue maximale Teilnehmerzahl wird derzeit im Rahmen eines sicheren Hygienemaßnahmenplans geklärt. Gemäß der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg werden die Angaben der ausgelosten Teilnehmer an die zuständigen Gesundheitsbehörden weitergegeben.