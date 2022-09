Die Konstanzer Feuerwehr ist am Donnerstagabend in die Markgrafenstraße in Petershausen-West ausgerückt. Schuld daran war eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses zwischen der Kreuzung Sankt-Gebhard-Straße und der Abzweigung Klingenbergstraße, wie die Polizei mitteilt. Sie hatte Essen auf dem Herd in ihrer Küche zubereitet und war dann beim Warten eingeschlafen.

Die verbrannte Mahlzeit löste gegen 22.20 Uhr einen Rauchmelder aus. Zu einem Brand war es zum Glück nicht gekommen. Nach dem Durchlüften der Wohnung konnten die Feuerwehrleute, die mit vier Fahrzeugen angerückt waren, wieder abrücken.