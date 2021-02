Der grenzüberschreitende Flohmarkt Kreuzlingen-Konstanz war für das Wochenende vom 12./13. Juni geplant. Er „muss aufgrund der Corona-Pandemie leider auch für dieses Jahr abgesagt werden“, erklärte das Schweizer Organisationskomitee in einer Pressemitteilung. Diese Entscheidung haben es wie auch die Stadt Kreuzlingen schweren Herzens getroffen.

Der nächste grenzüberschreitende Flohmarkt ist vom 25. bis 26. Juni 2022 geplant – wie gewohnt mit kilometerlangem Stöberspaß entlang der Hauptstraße in Kreuzlingen, erklärt das Kommitee. Nicht nur, denn die Stände erstrecken sich über die Landesgrenze hinaus, über die Laube bis hin zum Rheinufer.

Die neuen Organisatoren des grenzüberschreitenden Flohmarktes seien sehr traurig, die Veranstaltung absagen zu müssen. „Die Corona-Pandemie macht es kaum möglich, eine Veranstaltung in der Größenordnung des grenzüberschreitenden Flohmarkts zu realisieren.“ Die Sicherheit der Besucher und der Standbetreiber gehe, betonte Nicole Esslinger vom Organisationskomitee. Was bedeutet das für die Standbetreiber? Jeder, der für dieses Jahr für die Schweizer Seite einen Stand gebucht hat, erhält die Standgebühr zurück. Ein entsprechendes Schreiben gehe diese Woche an die Teilnehmer raus.

Das sagen die Konstanzer

Andrea Mauch ist Pressesprecherin der MTK, die in Konstanz den großen Flohmarkt veranstaltet. Sie begründet die frühe Absage im November mit diesen Worten: „80.000 Menschen auf engem Raum, die sehr viel anfassen – da können wir als Veranstalter die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln nicht garantieren. Aufgrund der Corona-Pandemie ist davon auszugehen, dass Großveranstaltungen dieser Art in der ersten Hälfte des kommenden Jahres nicht durchführbar sind.“ Um frühzeitige Klarheit für alle Akteure zu schaffen, sei diese Entscheidung jetzt getroffen.