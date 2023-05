Ein VW ist am Donnerstagabend, 25. Mai, an der Ampel in der Nähe des Bodenseeforums auf einen dort wartenden Ford Fiesta aufgefahren. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 18 Uhr an der Bedarfsampel auf der Reichenaustraße in Fahrtrichtung stadteinwärts.

Der Ford Fiesta habe dabei auf der linken Fahrspur an der roten Ampel gewartet. Die dortige Bedarfsampel zeigt lediglich Gelb und Rot, statt ein grünes Licht anzuzeigen, geht sie aus. Als dies geschah, beschleunigte der hinter dem Ford Fiesta wartende VW – und fuhr dabei auf den noch stehenden Wagen vor ihm auf.

Wie Polizei auf Nachfrage mitteilt, sei deshalb nur von einer geringen Geschwindigkeit des VW auszugehen. Dennoch wurden mehrere Insassen leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst, der mit mehreren Einsatzwägen vor Ort war, in umliegende Kliniken gebracht werden.

Die Unfallaufnahme und die Erstversorgung der Insassen erfolgte auf dem Parkplatz bei der Zollabfertigung. Der Schaden an den Fahrzeugen blieb laut Polizeiangaben gering.