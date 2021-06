Klaus Sell spielt sich nie in den Vordergrund. Das ist typisch für den leidenschaftlichen Musiker. Er hat einfach nur Freude daran, als Teil eines Orchesters oder Ensembles die Musik für sich sprechen zu lassen. Als Dirigent des Musikvereins Allmannsdorf stellt er immer das Orchester in den Mittelpunkt. Was war die erste Reaktion auf die Interviewanfrage? Er empfiehlt Andrew Hale, der gerade seinen 60. Geburtstag gefeiert hat und seit 1983 als Solo-Hornist bei der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz tätig ist.

„Ich kenne niemanden, der so am Tun und Üben und so angefressen ist, was die Musik angeht, wie Andrew“, schwärmt Klaus Sell. Genau das zeichnet ihn aus: Er nimmt die Musik, aber nicht seine Person wichtig, rückt lieber andere in den Vordergrund, weil er die Menschen und ihre Leistungen schätzt. Ein schöner und nicht mehr ganz so verbreiteter Wesenszug. Und eines ist klar: Musik ist seine Leidenschaft und für Klaus Sell gibt es kein schöneres, klangvolleres und anspruchsvolleres Instrument als das oftmals verkannte Horn, für das er immer eine Lanze bricht.

„Nur Gott weiß, was rauskommt“

„Es ist ein göttliches Instrument“, stellt Klaus Sell im Brustton der Überzeugung fest. Göttliches Instrument? „Nur Gott weiß, was rauskommt“, sagt der 57-Jährige lachend und spielt dabei mit viel Humor auf die Tücken dieses Blechblasinstrumentes an. Töne würden mittels Atemluft und Lippenspannung, dem sogenannten Ansatz, geformt; das Instrument selbst diene quasi nur als Resonanzkörper, beschreibt Klaus Sell und stellt fest: „Echt heftig. Beim Horn musst du dir die Töne erarbeiten und dauernd üben, damit du den Ansatz behältst.“

Genau diese Herausforderung reizt ihn noch immer. „Es ist eine Lebensaufgabe“, schmunzelt er und fügt an: „Aber man wird ja auch reich belohnt, denn es gibt so tolle Literatur, da wird es nie langweilig. Mein Notenschrank ist voll und ich habe noch nicht alles gespielt.“ Wie viele Noten er hat, kann er nicht beziffern; er schätzt, sie würden fünf Meter seines Bücherschranks belegen.

Ein Leben ohne Musik kann sich Hornist Klaus Sell nicht vorstellen. Er liebt es, in Orchestern mitzuwirken, und als Hornlehrer Nachwuchstalenten das Spielen des „göttlichen Instruments“ zu vermitteln. | Bild: Aurelia Scherrer

„Spülen oder üben“: Muttis sanfter Druck...

So, wie Klaus Sell schwärmt, möchte man meinen, er hätte schon als kleines Kind gequengelt, Horn spielen zu dürfen. Dem ist allerdings nicht ganz so. Sein Vater hatte den damals Achtjährigen zum Jugend-Musik-Korps Bad Kissingen mitgenommen und ihn gefragt, ob er Musik machen wolle oder nicht. „Mein erstes Schreckenserlebnis“, erzählt Klaus Sell. Unvergessen ist ihm der Leiter der Blechbläser, „der fürchterlich mit den Posaunen geschimpft hat“.

Damit nicht genug: Der Lehrer hatte dem Jungen dann in den Mund geschaut, um zu eruieren, für welches Instrument er geeignet sein könnte. „Ich war total perplex“, sagt Sell noch nach knapp 50 Jahren, als wäre dieses Ereignis erst vor Kurzem gewesen. Trotzdem hat er dann Flügelhorn gelernt. Zwei Jahre später bekam er ein Horn. „Damals gab es noch keine Kinderinstrumente“, erläutert Klaus Sell und erzählt, wie er als Zehnjähriger das Instrument mit beiden Händen nach Hause getragen hat.

„Es war sehr schwer“, seufzt er noch ihm Nachhinein und erzählt lebhaft: „Meine Mutter hat geschimpft, es sei ein Unding, denn das vorherige Instrument war kompakt. Da kam der Trotz und ich dachte: Jetzt erst recht!“ Allerdings bekennt er offen, er habe „nicht geübt wie ein Wahnsinniger“, vielmehr sei er von den Eltern immer ermuntert worden, insbesondere von der Frau Mama, die den Jungen nach jedem Mittagessen vor die Wahl stellte: „Spülen oder üben.“ Es ist selbsterklärend, wofür sich der Zehnjährige entschied, zum Leidwesen seiner älteren Schwester, die dann die Hausarbeit erledigen musste, ohne eine Wahl zu haben.

„Mit 13 Jahren war mit klar: Ich will Musiker werden“: Der Kampf für den Traum

Doch eben dieser kleine Trick der Mutter hatte zur Folge, dass Klaus regelmäßig übte und rasch besser spielte als andere. „Mit zwölf Jahren durfte ich schon im großen Orchester mitspielen“, berichtet er. Damit waren viele Konzerttermine gesichert. „Wir waren fast jedes Wochenende unterwegs“, erzählt er. Freitags sei immer aus etwa 130 Kinder ausgewählt worden, wer am Wochenende mitspielen durfte. Da schon seinerzeit ein Mangel an Hornisten herrschte – Klaus Sell kann nicht nachvollziehen, warum das göttliche Instrument bei Musikinteressierten keinen allzu großen Anklang findet – war er eigentlich immer mit von der Partie. „Mit 13 Jahren war mit klar: Ich will Musiker werden, denn was gibt es Schöneres, als mit anderen Musik zu machen?“

Nach der Schule absolvierte Klaus Sell die Aufnahmeprüfung am Musikkonservatorium in Würzburg und bestand, aber sein Vater setzte sich durch. „Er sagte, ich solle eine gescheite Ausbildung machen, in der Hoffnung, ich würde dann dabeibleiben. Er wollte nur das Beste für mich: einen sicheren Job.“ Klaus Sell ging zum Bundesgrenzschutz – allerdings nur für ein Jahr, denn von seinem Traum wollte er nicht lassen. Er studierte unter anderem an der Hochschule für Musik in Würzburg und später Musik mit Hauptfach Horn bei Michael Höltzel und Francis Orval an der Hochschule für Musik Trossingen. Meisterkurse belegte er unter anderem bei Erich Penzel, Hermann Jeurissen und Radovan Vlatcovi.

„Kannst Du am Wochenende mitspielen?“: Eine schicksalhafte Begegnung

1989 begann ein Wendepunkt im Leben von Klaus Sell. Ein Kollege nahm ihn mit zur Musikschule nach Konstanz und wurde sofort freudig angesprochen mit: „Ah, du bist der Hornist! Kannst Du am Wochenende mitspielen?“ Klaus Sell hält kurz inne und klärt auf: „So habe ich Douglas Bostock kennengelernt.“ Bostock – der Brite ist längst ein bekannter und renommierter Dirigent und seit der Spielzeit 2019/20 künstlerischer Leiter und Chefdirigent des Südwestdeutschen Kammerorchesters Pforzheim – hatte damals die Stadtkapelle Konstanz geleitet.

Mit Bostock und dem Konstanzer Orchester war Sell noch in demselben Jahr in Fontainebleau und wurde Hornlehrer an der Musikschule Konstanz. Einmal pro Woche pendelte er von Trossingen an den Bodensee, bis er 1995 hierherzog. Längst ist er nicht nur an der Musikschule Konstanz, sondern auch an der Musikschule Kreuzlingen und der Jugendmusik Kreuzlingen als Hornlehrer tätig und leitet seit 2004 den Musikverein Allmannsdorf, den er zu neuen, musikalischen Höhen beflügelt hat.

Ein Leben ohne Musik? Unvorstellbar!

Schließlich ist Klaus Sell nicht nur talentierter Hornist, sondern auch ein ebenso talentierter Lehrer und Leiter, der es versteht, zu fördern und zu fordern, wobei es ihm das Wichtigste ist, seine Begeisterung für die Musik und für sein Lieblingsinstrument zu vermitteln.

Doch nicht nur als Musiklehrer, sondern auch als Hornist agiert er nach wie vor, spielt unter anderem als Gast bei der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz und weiteren Orchestern sowie in unterschiedlichen Ensembles. Das gemeinsame Musizieren genießt er in vollen Zügen: „Es ist einfach wunderbar, mit so tollen Profimusikern zu spielen. Im Orchester hat man das Gefühl, mitten in einer Surround-Anlage zu sein, einfach mega.“ Ein Leben ohne Musik kann sich Klaus Sell gar nicht vorstellen, denn: „Musik gibt mir Ausgeglichenheit. Das Spielen gehört zu mir, zu meinem Leben, denn es macht einfach Laune.“