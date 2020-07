„Ich will das Mandat zurückerobern“, sagte Levin Eisenmann am Freitagabend im Konstanzer Konzil. Gerade wurde der 23-jährige Konstanzer Jura-Student mit 62 Ja-Stimmen, zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme zum CDU-Landtagskandidaten für den Wahlkreis 56 (Konstanz-Radolfzell) nominiert. Gegenkandidaten traten nicht an.

Ersatzkandidatin kommt aus Radolfzell

Unterstützt wird Eisenmann von Ersatzkandidatin Karin Vögele (52) aus Radolfzell. Gemeinsam mit der Hausverwalterin und Bauträgerin will Eisenmann die CDU wieder zu einer echten Volkspartei entwickeln.

Die letzte Landtagswahl lastet vielen Christdemokraten noch auf der Seele. „Ein schwarzer Wahlsonntag. Für den CDU-Kreisverband eine Katastrophe“, wertet Kreisvorstand Willi Streit, denn die Wähler entschieden sich im Jahr 2016 gegen die Entsendung eines CDU-Abgeordneten.

Der 23-jährige Konstanzer Jura-Student Levin Eisenmann (im Hintergrund Andreas Jung, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion) tritt für den CDU-Wahlkreis Konstanz-Radolfzell zur Landtagswahl an. Er ist optimistisch, das verloren gegangene Mandat zurückerobern zu können. | Bild: Scherrer, Aurelia

Junger Kandidat sieht realistische Chance auf Wahlerfolg

Levin Eisenmann sieht eine realistische Chance, in den Landtag einziehen zu können. Bei der letzten Wahl hätten auch die wenigsten gedacht, dass die Grünen einen Direktabgeordneten entsenden würden, meint der 23-Jährige.

„Mit starker Stimme im Landtag und nicht als begleitender Sänger“ wolle er den Kreis und die Region in Stuttgart vertreten, und zwar „mit harter Arbeit und Bissigkeit“. 200 Prozent Einsatz sei von ihm zu erwarten, denn neben dem Einzug in den Landtag im Frühjahr 2021 wartet im Herbst desselben Jahres das Staatsexamen auf ihn. Berufliche Unabhängigkeit sei Eisenmann wichtig, denn „ein politisches Amt ist nur auf Zeit“.

Was sind seine Ziele im Wahlkampf?

Inhaltliche Kontroversen wolle er anstoßen und nicht so eindimensional agieren wie die Mitbewerber, so Eisenmann, der „ein Miteinander statt ideologischer Grabenkämpfe“ anstrebe.

Seine Ziele: Akzeptanz für technologische Innovationen zu Gunsten des Klimaschutzes schaffen, die Hochschulen noch besser mit der Wirtschaft vernetzen, Bildung fördern, damit jeder das beste aus sich und seinen Fähigkeiten machen könne.

„Ich habe kein Patentrezept auf alle Fragen, aber ich will mit den Bürgern daran arbeiten, Schritt für Schritt Lösungen zu finden“, so Levin Eisenmann.