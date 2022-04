Konstanz vor 35 Minuten

Fachkräftemangel, zu wenig Zeit, permanenter Stress: Konstanzer Erzieher legen Arbeit nieder

Einige Kitas in Konstanz werden am Dienstag, 12. April, geschlossen bleiben. Die Erzieher folgen einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi und gehen in einen Warnstreik. Nicht alle Eltern haben Verständnis für den Streiktag.