Ganz schön daneben: Ein Mann hat am Montagabend, 20. März, in der Konstanzer Altstadt für Aufsehen gesorgt und Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet. Das teilt das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressenotiz mit. Darin heißt es, dass der 29-Jährige zunächst im Bereich des Bodanplatzes an einem vorbeifahrenden Auto die Fahrertür aufriss und anschließend versuchte, die Fahrerin aus dem Wagen zu ziehen.

Als dieser Versuch jedoch misslang, lief der 29-Jährige weiter in Richtung Bahnhofplatz. Auch dort sei der Mann nicht zu bändigen gewesen: So soll er laut Polizeiangaben einem 69-Jährigen unvermittelt gegen die Schläfe geschlagen haben und danach wollte er noch auf weitere Personen losgehen. Glücklicherweise konnten ihn mehrere Zeugen am Boden festhalten, bis schließlich Polizisten eintrafen.

Die Polizei kam mit mehreren Streifenwagen und nahm den Randalierer vorerst in Gewahrsam. Doch nicht ohne Gegenwehr des Schlägers, der bei seinem Widerstand auch noch zwei Beamte verletzte. Nun sucht die Polizei die Fahrerin des Autos, das der 29-Jährige zuerst im Fokus hatte. Dabei soll es sich um einen grauen oder roten Opel Corsa mit KN-Kennzeichen gehandelt haben. Die Frau wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07531 9952222 zu melden.