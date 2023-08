Ist ein Feuerteufel in Petershausen-West unterwegs? Am frühen Dienstagmorgen, 15. August, hat ein unbekannter Täter einen Baum in einem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Markgrafenstraße in Brand gesteckt. Darüber informiert das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung.

So soll der Unbekannte dabei einen Bambusbaum, der sich nahe einer Hauswand befand, im Hof des Gebäudekomplexes Markgrafenstraße 8A/18/20 angezündet haben. Glücklicherweise habe der brennende Baum laut Polizeiangaben sogleich von Anwohnern gelöscht werden können, ehe das Feuer auf die Wohnhäuser übergreifen konnte.

Doch damit nicht genug: Bereits in der Nacht zuvor sei es an ähnlicher Stelle zu einer Brandstiftung gekommen. Dabei zündete der Täter eine direkt neben dem Baum stehende Mülltonne an.

Hier im Innenhof wurden der Baum und die Mülltonne von einem Unbekannten angezündet. | Bild: SK

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in den vergangenen Nächten etwas Verdächtiges in diesem Bereich beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters geben können, sich unter der Telefonnummer 07531 9952222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.