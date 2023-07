Inzwischen ist die Anlage abgebaut. Im Wald nahe der Jugendeinrichtung Ochelbaude in der Sächsischen Schweiz weisen nur noch beschädigte Rinde, ein Haken und Holzteile an einem Baum darauf hin, dass sich hier bis vor kurzem eine Seilrutsche über eine Schlucht befand.

Auch dieser Haken war Teil der einstigen Seilrutsche. | Bild: Marko Förster

Genau diese wurde einem 16-Jährigen des Ellenrieder-Gymnasiums zum Verhängnis. Als er sich in der Mitte der Schlucht befand, riss das Stahlseil und er stürzte rücklings acht Meter in die Tiefe. Der Schüler wurde dabei schwer verletzt.

Polizei wartet weiter auf Gutachten

Laut Polizei Dresden steht die Unfallursache auch einige Wochen nach dem Unfall nicht fest. „Wir warten auf das Gutachten eines Experten“, sagt Polizeisprecher Karsten Jäger dem SÜDKURIER. Inzwischen seien aber alle Zeugen vernommen worden.

Inhaltlich könne er im laufenden Verfahren nichts zu den Zeugenaussagen preisgeben, so Jäger. Klar ist aber, dass gegen den Betreiber nach wie vor wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt wird.

Der Unfall ereignete sich in der Nähe der Ochelbaude in Rathmannsdorf, einer Herberge für Schulklassen und Jugendgruppen in der Sächsischen Schweiz. | Bild: Marko Förster

So arbeitet ein Gutachter

Ein Experte vom Industrieservice des TÜV Süd hat den Auftrag, das von der Polizei beschlagnahmte gerissene Stahlseil zu begutachten. Seine Analyse liegt noch nicht vor, doch der übergeordnete TÜV-Verband gibt allgemeine Auskunft zum Vorgehen eines Gutachters.

Zunächst werten die Experten die Angaben des Herstellers aus: Wofür darf das Seil verwendet werden, wie kann man es belasten und nach welcher Betriebsdauer muss es ausgetauscht werden? Anschließend untersuchen die Sachverständigen die Bruch- oder Rissstelle.

Analysiert werden dabei Veränderungen des Seilquerschnitts, Schleifspuren oder Verformungen, die zum Beispiel durch starke Belastung an Seilrollen oder das Reiben an Kanten entstehen können. Außerdem wird geprüft, ob das Seil zu heftiger Wärme ausgesetzt war. Besonderes Augenmerk gilt den Seil-Endverbindungen, also dem Übergang vom elastischen Drahtseil zur starren Endverbindung. Hier versage das Material häufig.

So sieht ein Stahlseil aus, das durch Drahtbrüche stark vorgeschädigt ist. | Bild: TÜV-Verband

Auch Hülsen um den Draht können Schwachstellen sein, etwa wenn durch schlechte Versiegelung Wasser eindringen kann. Genau dies könnte in der Sächsischen Schweiz passiert sein, vermutete die Polizei direkt nach dem Unfall. Dem Augenschein nach sei das Stahlseil des sogenannten „Flying Fox“ verrostet gewesen.

So oft müssen Seilrutschen geprüft werden Anlagen mit nur einem Seil in einem Kletterpark müssen laut TÜV mindestens einmal im Jahr von einer „befähigten Person“ überprüft werden, die der Betreiber der Anlage beauftragt. Untersuchen muss der Experte alle mit dem Seil in Verbindung stehenden Bauteile, also auch die Bäume als Tragwerke und die Auffanggurte für die Nutzer. Die Ergebnisse müssen dokumentiert werden. Je nachdem, ob eine Seilrutsche drinnen oder unter freiem Himmel genutzt wird, gelten andere Prüfzyklen.

Mit Mikroskop, Chemie und Strahlen

Für die Untersuchung eines kaputten oder gerissenen Seils können Laser- oder Röntgenstrahlen zum Einsatz kommen. Bei Bedarf wird das Seil zerlegt und das Innere im Labor unter dem Mikroskop angeschaut.

Auch chemische Analysen sind ein Mittel, um Fehler am Material zu entdecken. „Viele technische Lösungen können mit mobilen Geräten umgesetzt werden“, erläutert der TÜV. Diese würden auch beim Verdacht auf Produktfälschungen angewandt.

Obwohl die Sachverständigen einige Möglichkeiten haben, um der Ursache eines gerissenen Seils auf den Grund zu gehen, kommen sie meist schnell zum Ergebnis, sagt Maurice Shahd: „Die Muster von Seilversagen ähneln sich sehr stark.“