Konstanz vor 1 Stunde

Ergebnisse Bundestagswahl: So hat Konstanz gewählt – Lederer (Grüne) bei Erststimmen vor Jung (CDU), CDU nur noch drittstärkste Partei

Erdrutschsieg in Konstanz: Der seit 16 Jahren amtierende Bundestagsabgeordnete Andreas Jung (CDU) hat in der Universitätsstadt die Mehrheit bei den Erststimmen verpasst. Bei den Zweitstimmen schafft es die CDU sogar nur noch auf Platz drei. Hier erfahren Sie alle Ergebnisse der Bundestagswahl in Konstanz.