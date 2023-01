Wenn aus einem unbeschwerten Abend ein großes Ärgernis wird: Unbekannte Diebe haben am Samstag, 7. Januar, in zwei Gaststätten in der Wessenbergstraße und der Hüetlinstraße mehrere Gäste bestohlen. Die hatten dann Probleme, ihre Rechnungen zu bezahlen.

Wie die Polizei mitteilte, gelangten die beiden Täter unbemerkt an die Geldbeutel, die sich in den über den Stühlen hängenden Jacken der Besucher befanden. Sie erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe und Geldkarten.

Einer der Männer sei etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen und hatte einen Dreitage-Bart. Bekleidet war er mit einem hellbeigen Pullover. Der zweite soll etwas kleiner als sein Begleiter sein; er trug eine helle Mütze und eine dunkelgrüne Jacke.

Zeugen können sich beim Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer (07531) 995-2222 melden. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei davor, Wertgegenstände unbeobachtet zu lassen. „Verstauen Sie Geldbeutel und Handy wenn möglich am Körper – oder so, dass Sie beides im Blick haben“, appelliert eine Polizeisprecherin. „Lassen Sie auch Handtaschen oder ähnliches nicht unbeobachtet neben dem Tisch stehen.“