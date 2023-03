Nicht nur der deutsche Ex-Nationalspieler Sami Khedira weiß die Konstanzer Gastronomie-Szene zu schätzen, wie seine Besuche in einer hiesigen Espressobar im vergangenen Jahr zeigten. Auch ein Spieler der französischen Nationalmannschaft hat vor Kurzem Konstanz kennengelernt: Dayot Upamecano.

Der Profi-Fußballer verpasste im Dezember im Finale gegen Argentinien zwar den Weltmeistertitel – dennoch gilt der 24-Jährige als einer der weltbesten Verteidiger. Seit 2021 steht der Franzose beim Deutschen Rekordmeister FC Bayern München unter Vertrag und am Mittwoch, 8. März, möchte er mit seiner Mannschaft gegen Paris Saint-Germain ins Viertelfinale der Champions League einziehen.

Gastronom aus der Bretagne trifft Fußballer aus der Normandie

Zuvor war der Sportler, der in der Normandie aufgewachsen ist, aber noch am Bodensee zu Gast: Franck Verras vom Restaurant Le Sud durfte ihn während des Aufenthalts in seinem Konstanzer Haus in der Hussenstraße begrüßen. Wie hat der Gastronom den prominenten Gast wahrgenommen? Er sei sympathisch, sehr höflich und bodenständig gewesen, wie der Restaurant-Chef dem SÜDKURIER exklusiv erzählte.

Verras, der selbst aus der Bretagne stammt und ein großer Fan des Sports und seiner Équipe Tricolore ist, wusste auch zu berichten, weshalb der Profi am Bodensee zu Gast war. Da Upamecano aufgrund eines Arztbesuches in Konstanz verweilte und zwischen drei Behandlungen Zeit für Frühstück und Mittagessen hatte, besuchte er kurzerhand das beliebte französische Restaurant in der Altstadt.

Und nach welchem Gericht stand Dayot Upamecano der Sinn?

„Er ist sehr freundlich und war insgesamt sogar dreimal an dem Tag bei uns“, blickt Frank Verras zurück. Diese Besuche habe der Fußballspieler mit Wurzeln in Guinea-Bissau auch unbehelligt genießen können. Verras, dessen Restaurant in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen feiert, erzählt: „Die Leute haben ihn nicht erkannt, da er kein Trikot anhatte und ganz normal aufgetreten ist.“

Und was hat er gegessen? „Er hat das Galette mit Serranoschinken gewählt und es hat ihm sehr gut geschmeckt“, erzählt der Chef freudestrahlend. Beim Galette handelt es sich übrigens um eine Art Pfannkuchen, diese werden herzhaft belegt und dann zusammengefaltet.