Er versuchte noch alles, um seine Schulden zu bezahlen, doch am Ende blieb ihm das Gefängnis nicht erspart. Ein 33-jähriger Mann, der am Samstagnachmittag, 21. Januar, am Bahnhof Konstanz von der Bundespolizei kontrolliert wurde, musste noch am selben Abend eine mehrwöchige Freiheitsstrafe antreten.

Singen Erwischter Schuldner bleibt in Freiheit, weil seine Freundin die Geldstrafe zahlt Das könnte Sie auch interessieren

Wie die Bundepolizeiinspektion Konstanz mitteilte, war der Mann per Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München I gesucht worden. Zuvor hatte ihn das Amtsgericht München wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt.

Die noch offene Summe inklusive Verfahrenskosten in einer Gesamthöhe von rund 1400 Euro habe er bisher nicht bezahlt, so Sprecherin Monia Hentschel. Der 33-Jährige unternahm daraufhin mehrere Versuche, die Summe zu beschaffen. Erfolg hatte er dabei nicht.