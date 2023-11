Konstanz vor 57 Minuten „Er drohte mich zu töten, wenn ich nicht still sei“ – Was wird hier öffentlich angekreidet? Kreidezeichnungen auf der Straße kennt jeder aus der Kindheit. Doch die Worte, die auf den Webersteig geschrieben wurden, lassen manchen Passanten erschaudern. Sie beschreiben einen Übergriff, der Anfang Oktober geschah.

Mit Kreide haben Aktivistinnen von „Cat Calls of Konstanz“ auf den Boden geschrieben, was an diesem Ort in den Morgenstunden des 8. Oktobers geschehen sein soll. Der Text beginnt mit den Worten: „Er verfolgte mich hier her. Er fasste mich an, im Intimbereich und an den Brüsten...“ | Bild: Hanser, Oliver