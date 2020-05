Aufatmen bei Bewohnern, deren Angehörigen sowie allen Mitarbeitern der Konstanzer Caritas: Geschäftsführer Andreas Hoffmann kann glücklich vermelden: „Alle weiteren Tests sind negativ.“ In der Pflegeeinrichtung Marienhaus war vor einer Woche ein Bewohner positiv auf Corona getestet worden.

Auch weitere Test negativ

„Er ist wieder fit, aber noch in Quarantäne“, sagt Heimleiterin Bärbel Sackmann. Die Menschen, die mit dem 88-Jährigen in Kontakt standen, wurden negativ getestet. Am Mittwoch zeigten ein Bewohner und eine Mitarbeiterin ebenfalls Symptome und wurden getestet – ebenfalls negativ. „Wir waren und sind sehr gut vorbereitet“, sagt Andreas Hoffmann. „Aber man kann nie wissen, ob und wann das Virus zuschlägt.“