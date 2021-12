Nochmals einen Diesel zu kaufen, das wäre für Ulrike Hertig, Chefin der Entsorgungsbetriebe Konstanz (EBK), unvorstellbar gewesen. Bis zum Jahr 2035 soll der EBK-Fuhrpark klimaneutral unterwegs sein. Als die EBK um die Freigabe von rund 450.000 Euro Eigenanteil für ein zweites Müllfahrzeug baten, das elektrisch betrieben ist, folgte im Betriebsausschuss eine Grundsatzdebatte und ein nur knapper Beschluss.

Mit sechs zu vier stimmten die Mitglieder für den Start ins elektrische Zeitalter. Das erste elektrische Fahrzeug, das der Betriebsausschuss schon bewilligt hatte, hängt noch in der Förderschleife. Knackpunkt für die Kritik: Die Mehrkosten. Ein E-Fahrzeug für die Müllentsorgung kostet rund 750.000 Euro, also etwa dreimal so viel wie ein konventioneller Wagen.

Selbst bei einer Förderung ist damit zu rechnen, dass die EBK über 100.000 Euro mehr zahlen müssen. Also hagelte es Kritik. Christian Kossmehl, Stadtrat der Freien Wähler, und Achim Schächtle (FDP) gehen davon aus, dass sich 100.000 Euro effektiver für den Klimaschutz einsetzen lassen. Kurt Demmler (CDU) beantrage, den Kauf um ein Jahr zu verschieben. Sein Vorschlag scheiterte mit fünf zu sechs Stimmen knapp.

Aus seiner Sicht gebe es noch nicht genügend Erfahrungen, wie sich die Fahrzeuge in den verschiedenen Jahreszeiten verhalten. Marcus Nabholz, ebenfalls CDU, gab zu bedenken, dass noch nicht klar sei, ob der Trend bei Schwerfahrzeugen nicht in Richtung Wasserstoff gehe.

Vertreter der Freien Grünen Liste zeigten sich genervt von der Debatte. „Ich dachte, wir haben das schon abgearbeitet“, sagte Soteria Fuchs. Achim Lehle, Leiter der Abfallwirtschaft bei den EBK, erinnerte daran: Ein Fahrzeug, das jetzt beschafft werde, sei länger als zehn Jahre im Einsatz. In der Schweiz würden E-Fahrzeuge seit Jahren ohne Probleme bei der Müllentsorgung eingesetzt.