Schock am Samstagnachmittag, 21. Oktober, in Konstanz: Zwei 21-jährige Frauen sind unweit der Universität von einem Entblößer belästigt worden. Und zwar von einem ausgesprochen aufdringlichen, wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte. Zudem war es nicht der einzige derartige Fall am Wochenende.

Die jungen Frauen waren gegen 14.45 Uhr auf einem Feldweg in der Nähe der Straße Am Schmerzenmösle unterwegs. Als sie dabei einem Mann begegneten, wähnten sie sich im falschen Film. In einem gruseligen noch dazu: Denn der Unbekannte trug eine Sturmhaube und war ansonsten nackt.

Außerdem manipulierte er an seinem Geschlechtsteil herum und filmte sich dabei mit dem Handy. Nach einem kurzen Blickkontakt mit den beiden Frauen verfolgte er sie ein Stück weit, weiterhin Hand an sich legend und filmend. Er soll etwa 1,90 Meter groß und athletisch gebaut gewesen sein und hatte eine auffallend helle Hautfarbe. Sein Körper war komplett rasiert.

Exhibitionismus-Fälle 2022 wurden der Polizei laut der Konstanzer Polizeisprecherin Katrin Rosenthal in Konstanz sechs Entblößungsfälle und weitere vier von anderweitiger Erregung öffentlichen Ärgernisses gemeldet. Die Aufklärungsquote lag bei 60 Prozent, also bei sechs von zehn. Das war im Vergleich zu den Jahren davor relativ hoch, weil einem Täter gleich mehrere Fälle nachgewiesen werden konnten. Die Gesamtzahl der Taten von 2023 liegt bisher nicht vor – das Jahr ist ja noch nicht zu Ende.

Noch ein zweiter Fall

Fast genau einen Tag später gab es ebenfalls unweit der Uni einen weiteren Vorfall – wenn auch keinen derart verstörenden. Am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr wurde am Fahrradweg an der Universitätsstraße ein Mann gesehen, der mit heruntergelassener Hose im Gebüsch stand und sich selbst befriedigte. Der Unbekannte war laut Polizei etwa 30 Jahre alt und ungefähr 1,70 Meter groß, kräftig gebaut mit leichtem Bierbauch und bekleidet mit einem hellgrauen Kapuzenpullover und einer Jogginghose in derselben Tönung.

Zeugen, denen die Männer aufgefallen sind, oder die sonst Hinweise auf deren Identität geben können, können sich unter 07531 995-0 bei der Polizei melden. Zumindest der erste Fall erinnert an einen Entblößer, der im Juni eine junge Frau auf dem Fußweg auf Höhe des Wasserwerkes in Staad belästigt hatte und bisher laut Polizeisprecherin Katrin Rosenthal nicht gefasst wurde.

Die drei relativ nahe beieinander liegenden Tatorte.

Auch er manipulierte an seinem Glied herum und hatte ein Mobiltelefon in der Hand. Und: Er trug eine schwarze Wollmaske. Die Personenbeschreibung – etwa 1,85 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt und sportlich – klingt ähnlich wie die des Entblößers vom Schmerzenmösle.

Der Name des Gebietes am Rande von Allmannsdorf, nach dem die kleine Straße benannt ist, hat übrigens nichts mit früheren Straftaten zu tun. Er entstand durch Lautverschiebung aus Schwarzes Moos. Gemeint war damit eine sumpfige Wiese. Am Schmerzenmösle gibt es auch ein Studentenwohnheim mit 119 Plätzen.