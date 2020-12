Mit der sogenannten Enkeltrickmasche haben unbekannte Betrüger am vergangenen Freitag eine 82-jährige Seniorin aus Wollmatingen um ihre Ersparnisse gebracht. Laut Polizei hat sich ein unbekannter Anrufer als Notar ausgegeben und der Frau von Schulden der Enkelin erzählt, die sie wegen eines Möbelkaufs in Höhe von 20.000 Euro habe.

Kreis Konstanz Vorsicht, wenn das Telefon klingelt: Die Polizei warnt vor Betrügern Das könnte Sie auch interessieren

Im Glauben, ihrer Enkelin sei damit geholfen, traf sich die Seniorin am vergangenen Freitag gegen 14.30 Uhr mit einer vermeintlichen Vermittlerin. An der Kreuzung Brandenburger Straße / Allensteiner Straße übergab sie das Geld an die Unbekannte. Die in schwarz gekleidete Frau mit schwarzer Kurzhaarfrisur ging laut Polizei daraufhin zu Fuß in Richtung Mannheimer Straße davon.

Polizei auf der Suche nach Hinweisen

Erst nach dem Vorfall meldete sich ein Familienmitglied bei der Polizei. Die Beamten bitten Personen, die am vergangenen Freitag gegen 14.30 Uhr die Geldübergabe beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich mit der Kriminalpolizei Rottweil unter 0741/4770 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Bodensee Wer sind die Kriminellen, die mit der Falsche-Polizisten-Masche älteren Menschen Erspartes stehlen? Ein Blick auf die Männer hinter der Abzocke Das könnte Sie auch interessieren

Informationen zu dem immer wieder auftauchenden Betrugsphänomen „Enkeltrick“ und den mit ähnlicher Masche funktionierenden „Falschen Polizeibeamten“ findet man im Internet auf den Seiten der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de

Tipps und Hilfe bieten auch alle örtlichen Polizeidienststellen. Die Polizei betont, es sei hierbei insbesondere wichtig, dass gerade ältere Mitmenschen durch Familienangehörige oder Bekannte über die Betrugsmaschen aufgeklärt und entsprechend sensibilisiert werden.