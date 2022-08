Seit 2019 mussten die Festmacher pausieren, und jetzt können sie es offenbar kaum noch erwarten: Der Beginn des dreitägigen Wollmatinger Dorffestes am 2. September wird etwas vorverlegt. „Die Eröffnung ist um 17 Uhr statt wie bisher um 19 Uhr“, verkündet Daniel Groß, Vorsitzender des Vereins, in dem sich die Teilnehmer zusammengeschlossen haben.

Der Beginn wird begleitet von der Gemeinschaft Konstanzer Fanfarenzüge. Im Anschluss daran hat ab 19 Uhr traditionell der Musikverein Wollmatingen seinen großen Auftritt. Der gewünschte Ehrengast für die Eröffnung kann dagegen aus gesundheitlichen Gründen leider nicht mit von der Partie sein.

Glücklich ist Groß, dass es das Dorffest nach 40 Jahren immer noch gibt. Und Vereinsvize Kilian Stadelhofer präsentiert stolz das neue Weinglas, das in einem goldfarbenen Aufdruck die Kirche und das Rathaus des nach Dettingen flächenmäßig zweitgrößten Konstanzer Stadtteils zeigt.

Das ist das Programm am Samstag und Sonntag Am Samstag, 3. September, beginnt der Festbetrieb um 16 Uhr. 19 Uhr geben die Wilden Engel aus Titisee-Neustadt ein Hautnahkonzert – nah am Publikum, nur mit dem wesentlichen Equipment. Musik-Ende ist wie bereits am Freitag um 23 Uhr, Fest-Ende 0.30 Uhr.

Ein ökumenischer Gottesdienst um 10 Uhr eröffnet das Dorffest am Sonntag. Anschließend spielt die Jugendkapelle des Musikvereins Wollmatingen. „Wir haben uns überlegt, das Fest gegen 16 Uhr zu beenden. Aber wenn noch was los ist, dann machen wir länger“, kündigt Organisator Daniel Groß an.

Kilian Stadelhofer, stellvertretender Vorsitzender des Dorffestvereins, präsentiert das neue Weinglas mit dem Motiv Rathaus und Kirche. | Bild: Nikolaj Schutzbach

Zweimal musste das Dorffest in der Vergangenheit jeweils zwei Jahre hintereinander ausfallen, sodass die 2022er-Ausgabe erst die Nummer 36 ist. In den Jahren 2020 und 2021 war bekanntermaßen die Corona-Pandemie der Grund, die Fete abzusagen – zuvor gab es eine Baustelle in der Radolfzeller Straße, sie sich über zwei Jahre hinzog.

Die hätte damals beinahe das Ende des bei den Konstanzern beliebten Dorffestes bedeutet. Nachdem es nicht gelungen war, einen attraktiven Ersatzstandort zu finden, zogen sich einige Mitwirkende zurück.

Doch dem Engagement einiger Unermüdlicher ist es zu verdanken, dass das Fest 2017 wiederbelebt wurde und noch immer besteht. Auch einen Vorteil brachte die geschrumpfte Zahl der Mitwirkenden mit sich: Der früher für das Fest benötigte Abschnitt der Kindlebildstraße muss nicht mehr gesperrt werden, da sich die gesamte Veranstaltung auf den Engelsteig konzentriert.

Das sind die Verkehrseinschränkungen Während des Dorffestes in Wollmatingen gibt es laut Stadtverwaltung folgende Einschränkungen: Bereits ab Donnerstag, 1. September, 7 Uhr, wird der Engelsteig zwischen den Einmündungen Radolfzeller Straße und Kindlebildstraße für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Sperrung gilt bis Montag, 5. September, um 21 Uhr. Ausgenommen ist der Zulieferer- und Anwohnerverkehr am Donnerstag von 7 bis 24 Uhr, Freitag von 0 bis 16 Uhr, Samstag von 0.30 bis 15 Uhr, Sonntag von 0.30 bis 9 Uhr und 21 bis 0 Uhr sowie Montag von 0 bis 21 Uhr. Das Parken im Veranstaltungsbereich ist untersagt. Darüber hinaus wird das Teilstück der Kindlebildstraße zwischen Einmündung Radolfzeller Straße und dem Anwesen Kindlebildstraße 19 zu folgenden Zeiten stadteinwärts gesperrt: Freitag von 16 bis 0.30 Uhr, Samstag von 15 bis 0.30 Uhr und Sonntag von 9 bis 21 Uhr. Ausgenommen hiervon sind nur Linienbusse und Anlieger.

Eröffnung des bislang letzten Festes 2019: Daniel Groß, Vorsitzender des Wollmatinger Dorffestvereins (links), freute sich mit Oberbürgermeister Uli Burchardt über das Bilderbuchwetter. | Bild: SK-Archiv/Aurelia Scherrer

Immerhin gibt es dieses Jahr Zuwachs: Neu oder besser gesagt wieder dabei sind die Wollmatinger Riedhexen, die ihr frischgebackenes Hexenbrot anbieten. Der Musikverein setzt auf seine altbewährten Kässpätzle und auf Pulled Pork, soll heißen: gezupftes Schweinefleisch. Ähnlich klingt das Essen der Karle Maurer AG. Dort gibt es Ochsenfetzen. Der Kraftsportverein Wollmatingen – seit dem zweiten Dorffest dabei – bietet seine Strubbele an.

Stände haben auch die Wollmatinger Homberggeister, die Kirchengemeinde Sankt Martin, die Ur-Wollmatinger, die Narrengesellschaft Zeppelin und die Narrengesellschaft Die Fürstenbergler. Zudem sind die Schaustellerfamilie Gebauer mit einem Kettenkarussell, Süßwaren Mayer und die Absee-Bar mit von der Partie.