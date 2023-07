Gabi Ebner und Sarah Buchholz sind voller Vorfreude. „Endlich können wir in diesen schönen und hellen Kindergarten mit großem Garten einziehen“, sagt Gabi Ebner. Sie leitete bislang den DRK-Kindergarten in der Steinstraße, Sarah Buchholz ist ihre Stellvertreterin.

In diesen Tagen findet der Umzug aus der Steinstraße in die Allmannsdorfer Ortsmitte statt – mit ordentlicher Verzögerung. Eigentlich war dieser Schritt schon für Sommer 2022 geplant. Und eigentlich hätte das Haus an der Steinstraße, in dem Flüchtlingsfamilien leben, auch schon längst abgerissen werden sollen. Doch durch den Ukrainekrieg wird die Unterkunft weiter benötigt.

Die Garderobenschränke sowie Sprossenwand und kleine Küche waren schon im Gebäude. Andere Möbel kommen neu dazu. | Bild: Hanser, Oliver

Nun werden alle Möbel und Kisten in den ehemaligen Kindergarten St. Georg in der Kirchgasse gebracht, der ab sofort Kita Allmannsdorf heißt. Mit der Namensänderung geht auch ein Trägerwechsel einher: Das Rote Kreuz gibt die Trägerschaft an die Stadt Konstanz ab. Genau dies verzögerte unter anderem den Einzug: „Wir brauchten eine neue Betriebserlaubnis und das war komplizierter als gedacht“, erzählt Gabi Ebner.

Unter anderem mussten das Gesundheitsamt, die Unfallkasse und Brandschutzfachleute das Gebäude neu bewerten. „Dabei kam heraus, dass wir die Empore, die vom alten Kindergarten genutzt werden durfte, nicht mehr mit Kindern betreten dürfen“, so Ebner. „Es hieß, der Fluchtweg sei nicht ausreichend, weil die Treppe um die Ecke geht und nicht gerade ist.“

Brandschutzexperten verbieten die Nutzung der Empore mit Kindern, obwohl dies bislang erlaubt war. Grund ist, dass die Treppe um die Ecke geht und der Fluchtweg so nicht ausreicht. | Bild: Hanser, Oliver

Aus Brandschutzgründen können entgegen der Planung auch nur zwei Gruppen aufgenommen werden und nicht drei. Dennoch freuen sich die Erzieherinnen auf den Neuanfang. „Wir verbessern uns auf allen Ebenen“, sagt Sarah Buchholz. Den Garten am Haus der Steinstraße hätten sie nicht nutzen können: „Da war das Risiko zu groß, dass die Kinder sich an Glasscherben schneiden.“

Den großzügigen Garten finden die Kinder des ehemaligen DRK-Kindergartens „mega“, sagen die Erzieherinnen. | Bild: Hanser, Oliver

Sie haben gemeinsam mit den Kindern, darunter 17 aus Flüchtlingsfamilien, die Kisten gepackt. „So bekommen sie den Umzug mit, denn sprachlich ist vieles schwer zu vermitteln“, sagt Gabi Ebner. „Für uns ist es eine Chance, dass wir ab September weitere Plätze belegen können, dann mischen sich unsere Kinder mit welchen ohne Flüchtlingshintergrund.“

Die Kita Allmannsdorf bietet künftig Platz für 40 Kinder zwischen zwei und sechs Jahren und öffnet von 7.30 bis 13.30 Uhr. Wie lange sie in den renovierten Räumen bleiben können, wissen Gabi Ebner und Sarah Buchholz nicht. Die Stadt stellt zunächst rund fünf Jahre in Aussicht.

„Die Kinder finden das Haus so schön! Das ist im Vergleich mit der Steinstraße aber auch nicht schwer“, sagt Leiterin Gabi Ebner. | Bild: Hanser, Oliver

„Der Betrieb wird so lange möglich sein, bis der Allmannsdorfer Ortskern umgestaltet wird“, schreibt Sozial- und Jugendamtsleiter Alfred Kaufmann und ergänzt: „Die Kita wird diese Ortskernumgestaltung aber auch nicht beeinträchtigen.“

Die Erzieherinnen freuen sich aber erstmal auf den Moment, in dem die Kinder das Gebäude in Beschlag nehmen. „Sie finden das Haus so schön!“, sagt Ebner. „Das ist im Vergleich mit der Steinstraße aber auch nicht schwer.“