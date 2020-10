Mehrere Meter hoch spritzt die Fontäne auf Höhe des Konstanzer Seestraßen-Ufers bereits seit einigen Jahren Seewasser in die Luft. Stadtrat Holger Reile von der Linken Liste ist sie ein Dorn im Auge. Kürzlich fragte er in einer Sitzung des Technischen und Umweltausschusses (TUA) des Konstanzer Gemeinderats nach dem Sinn und Zweck dieser Fontäne. Zudem kritisierte er die Kosten für den Unterhalt des Wasserstrahls.

Laut seinen Informationen zahle die Stadt dafür rund 10.000 Euro pro Jahr. „Gerade jetzt, wo überall gespart werden muss, geht das nicht“, sagte Reile. Diese Summe schreckte auch andere Stadträte auf. Unter anderem Peter Müller-Neff und Gisela Kusche von der Freien Grünen Liste verlangten wie Reile von der Stadtverwaltung Aufklärung über den Zweck der Fontäne und deren Kosten. Vonseiten der Verwaltung wurde dies auch zugesagt. Der SÜDKURIER wollte aber nicht länger warten und hat bei der Stadt nachgefragt.

Wie viel kostet also der Unterhalt der Konstanzer See-Fontäne?

Allein die Stromkosten beliefen sich seit 2013 pro Jahr auf durchschnittlich rund 6000 Euro, erklärt Mandy Krüger vom Pressereferat der Stadt auf SÜDKURIER-Nachfrage. Hinzu kommen noch die Kosten für den Unterhalt der Fontäne. Seit 2012 sei das Hochbauamt für die Fontäne zuständig.

Das Amt beauftrage die In- und Außerbetriebnahme, elektrische Prüfung und gegebenenfalls Wartungsarbeiten der Fontäne durch eine Elektrofirma, so Pressesprecherin Krüger: „Die Kosten variieren je nach notwendigen Arbeiten. Im Durchschnitt rechnet man mit 600 Euro pro Jahr. Eventuelle Reparaturarbeiten müssen dazugerechnet werden.“ Macht also summa summarum im Schnitt rund 6600 Euro pro Jahr und damit etwas weniger, als die im TU-Ausschuss genannten 10.000 Euro.

Die Geschichte der Konstanzer Fontäne Bei der Konstanzer See-Fontäne handele es sich um ein „stadtgesellschaftliches Projekt von Bürgern für Bürger“, erklärt Stadt-Pressesprecherin Mandy Krüger. Ein Spender oder eine Spenderin, der oder die nicht genannt werden möchte, sei 2008 an die Stadt herangetreten. Ziel sei damals die Errichtung einer Wasserfontäne im Bereich des Seestraßenufers als zusätzliche Attraktion für Bürger und Gäste der Stadt gewesen. Der Spender oder die Spenderin sei bereit gewesen, dafür rund 50.000 Euro zu spenden. „Die vorgesehenen Kosten für die Installation bewegten sich in diesem Rahmen“, so Krüger.

Fontäne soll billiger werden

Und die Jahreskosten für die Fontäne sollen sogar bald sinken, betont Mandy Krüger: „Die Stadt Konstanz hat sich bereits im vergangenen Jahr mit den Möglichkeiten zur Reduzierung der Stromkosten auseinandergesetzt.“ Geplant sei, ab April 2021 die Fontäne zwischen 9 und 21 Uhr zu jeder vollen Stunde während jeweils fünf Minuten laufen zu lassen. „Dadurch werden sich die Stromkosten auf 1650 Euro pro Jahr reduzieren.“

Die Kosten für die Konstanzer See-Fontäne fallen also weniger hoch aus, als im TU-Ausschuss beanstandet, und sollen sogar bald noch sinken. Somit bleibt eigentlich nur noch eine ungeklärte Frage übrig, die unter den TU-Ausschussmitgliedern für Stirnrunzeln sorgte.

Was nützt dieser Wasserstrahl eigentlich konkret?

Pressesprecherin Mandy Krüger antwortet hierauf im Namen der Verwaltung wie folgt: „Es gibt einige Städte und Gemeinden, die an einem See liegen, die entsprechende Fontänen in Betrieb haben. Zum Beispiel Friedrichshafen, Bottighofen oder Zürich. Fontänen sind zusätzliche Attraktionen und beliebte Motive sowohl für die Bürger wie auch für die Gäste einer Stadt.“