Laura Baumgartl ist keine typische Sechstklässlerin. Sie hat kein Handy, in der Wohnung ihrer Familie gibt es keinen Fernseher. Wird sie damit in der Klasse nicht ausgeschlossen? „Nein, das geht absolut gut“, sagt die Zwölfjährige. „Wenn ich mich verabreden will, nutze ich das Festnetz. Und abends spielen wir Spiele oder unterhalten uns.“

Für die Schule hat Laura einen PC, ansonsten taucht sie lieber in die Welt der Musik und der Bücher ab. Sie spielt Geige, seitdem sie fünf Jahre alt war – die Eltern sind Berufsmusiker. „Und ich lese sehr viel, von Romanen aller Art über Kitschiges bis Fantasy“, sagt Laura. Futter bekommt sie genug: Ihre Familie wohnt in direkter Nähe zur Stadtbücherei.

Laura Baumgartl liest sehr viel und verzichtet dafür auf ein eigenes Handy. | Bild: Kirsten Astor

All das zahlte sich nun aus: Beim Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs erreichte Laura Baumgartl souverän den ersten Platz. Die siebenköpfige Jury, in der auch der SÜDKURIER vertreten war, zeigte sich begeistert von ihrem Auftritt. Aber auch die anderen sechs Kinder bewiesen, wie viel Spaß die Welt der Bücher macht.

Dennoch verbringen Kinder und Jugendliche heute viel weniger Zeit mit Lesen als vor 20 Jahren. Warum ist es gerade im digitalen Zeitalter so wichtig, diese Kulturtechnik zu pflegen? Wir haben sechs Experten gefragt, alle Jury-Mitglieder beim Vorlesewettbewerb.

Der Vorlesewettbewerb Anbieter des bundesweiten Vorlesewettbewerbs ist der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Er richtet sich jeweils an die sechsten Klassen. Auf den Klassen- und Schulentscheid folgt der Kreisentscheid, im März/April geht es weiter zum Bezirksentscheid (Karlsruhe) und im Mai zum Landesentscheid (Stuttgart). Das Finale findet im Juni in Berlin statt.

Die Jury bestand aus (von links) Luise Schauer (Kulturamt), Ines Stadie (Kulturbloggerin), Marita Müller (Buchhändlerin), Thomas Bissinger (Physiker und Schriftsteller), Sonja Stenzel (Stadtbibliothek) sowie (nicht auf dem Foto) Buchhändler Daniel Widmaier und SÜDKURIER-Redakteurin Kirsten Astor. | Bild: Kirsten Astor

Daniel Widmaier von der Buchhandlung Homburger und Hepp: „Es ist eine riesige Aufgabe, Kinder und Jugendliche heute zum Lesen zu bringen. Denn wenn sie im Schnitt drei Stunden am Tag am Handy sind, haben sie in dieser Zeit kein Buch in der Hand.“ Lesen ist für Daniel Widmaier wichtig, „weil die Fantasie geschult wird. Außerdem erklären Bücher, wie die Welt funktioniert.“

Daniel Widmaier von der Buchhandlung Homburger und Hepp: „Bücher erklären, wie die Welt funktioniert.“ | Bild: Kirsten Astor

Marita Müller, Kinderbuchhändlerin bei Homburger und Hepp: „Lesen macht Spaß und ist wichtig für die Sprachbildung. Wir geben Kindern auch ein Mitspracherecht, denn unsere Buchhandlung hat rund 15 Testleser, vom Zweitklässler bis zum Abiturienten. Sie bekommen vorab Lese-Exemplare der Verlage und urteilen, ob ein Kinder- oder Jugendbuch ihnen gefällt. Diese Testleser entscheiden mit, was bei uns im Regal steht.“

Marita Müller von der Buchhandlung Homburger und Hepp: „Lesen ist wichtig für die Sprachbildung.“ | Bild: Kirsten Astor

Thomas Bissinger, Physiker und Schriftsteller (Preisträger des Literatur-Förderpreises der Stadt Konstanz 2021): „Lesen ist ein Weg, die Fantasiewelten in uns selbst zu öffnen. Ein Film dagegen gibt schon vieles vor, da muss man aktiv nichts tun. Er kann eine tolle Geschichte erzählen, aber dann ist der Abend vorbei. Beim Lesen nutze ich die eigene Kreativität.“

Thomas Bissinger, Physiker und Autor: „Beim Lesen nutze ich die eigene Kreativität.“ | Bild: Kirsten Astor

Ines Stadie, Kunsthistorikerin und Kulturbloggerin: „Lesen eröffnet Welten“, sagt sie. In diese taucht sie selbst gern ab, bevor sie ihren Blog „Türkisgrün“ füllt. „Ich kann mich regelmäßig in gut erzählten Geschichten verlieren“, so Stadie.

Ines Stadie, Kunsthistorikerin und Kulturbloggerin: „Ich kann mich regelmäßig in gut erzählten Geschichten verlieren.“ | Bild: Kirsten Astor

Luise Schauer, Kulturamt der Stadt Konstanz: „Kreativität und das Eintauchen in Fantasiewelten sind auch für mich elementar beim Lesen. Darüber hinaus bietet es die Möglichkeit, sich über einen längeren Zeitraum auf eine Sache zu konzentrieren. Das fällt Kindern heute oft schwer.“

Luise Schauer, Kulturamt Stadt Konstanz: „Das Eintauchen in Fantasiewelten ist elementar beim Lesen.“ | Bild: Kirsten Astor

Sonja Stenzel, Stadtbibliothek Konstanz: „Unsere Kinderabteilung ist gut besucht, aber auch uns ist klar, dass die Leseförderung schon im Kindergartenalter beginnen muss. Lesen ist wichtig zur Meinungsbildung und bringt mich auch mehr zum Nachdenken als ein Bildschirm.“

Sonja Stenzel, Stadtbibliothek Konstanz: „Lesen ist wichtig zur Meinungsbildung.“ | Bild: Kirsten Astor