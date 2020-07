Der vergangene Freitag war für Thomas Bohnet ein erster kleiner Schritt zurück in die Normalität. Der DJ durfte zum ersten Mal seit März wieder auflegen. Im Garten der Speiserei vor dem Müllerschen Volksbad in seiner Wahlheimat München unterhielt er am frühen Abend die Menschen, die an den Tischen das Wochenende einläuteten.

Thomas Bohnet, von Beruf DJ. | Bild: privat

Kleine, überschaubare Gästezahl – aber immerhin. „Das war echt gut“, sagt der 61-Jährige. „Am kommenden Freitag folgt der nächste Schritt im Biergarten des Mufatwerks.“

Ein kleiner Anfang: Im Garten der Speiserei vor dem Müllerschen Volksbad in seiner Wahlheimat München legte Thomas Bohnet nach mehr als drei Monaten Zwangspause wieder auf. | Bild: privat

Der letzte Auftritt im Kosmos in Zürich

Am 13. März begann für den gebürtigen Schwarzwälder der Lockdown. An jenem Abend hatte er einen Auftritt im Kosmos in Zürich. „Das war damals schon etwas schräg, weil nur 50 statt der normal üblichen 200 oder mehr Menschen dabei waren“, erinnert er sich.

Konstanz Es bestehen Klärungsbedarf und „gewisse Sorgen“: Die Neubesetzung der Stelle des Chefdirigenten kommt in den Ausschuss Das könnte Sie auch interessieren

„Sämtliche Auftritte seither sind ausgefallen, zumindest bis zum vergangenen Freitag.“ Dazwischen lagen Monate des Wartens, Monate des Bangens. Er nutzte nach eigener Aussage die Zeit, sein Büro aufzuräumen, das Archiv zu sortieren, er verbrachte viel Zeit mit Musik hören und las einige Bücher.

„...ich bin ja nicht David Guetta„

Da er auch Konzertveranstalter ist und in Diskotheken Partys veranstaltet, trifft ihn die Krise besonders hart. „Wann solche Feten wieder stattfinden können, steht noch in den Sternen. Ich rechne nicht mit Auftritten in 2020.“ Da seine Frau ebenfalls berufstätig ist und er als Freiberufler Rücklagen gebildet hat, kommt die dreiköpfige Familie ganz gut über die Runden.

Normalerweise ist Thomas Bohnet etwas mehr Publikum als bei seinem jüngsten Auftritt vorm Müllerschen Volksbad gewöhnt. | Bild: privat

„Das ist noch kein Drama“, sagt er und fügt schmunzelnd hinzu: „So lange es nicht zwei Jahre dauert. Ich bin ja nicht David Guetta.“ Das Vermögen des französischen Superstars der Szene wird übrigens auf 65 Millionen Euro geschätzt. Pro Auftritt erhält er bis zu 250.000 Euro.

tobo, der Kulturkritiker

Thomas Bohnet ist vielen SÜDKURIER-Lesern noch in guter Erinnerung. In den 90er-Jahren war er unter dem Kürzel tobo für die Tageszeitung ein geschätzter Kritiker kultureller Ereignisse in Konstanz. „Musik, Kabarett, Comedy, Kleinkunst waren meine Themen“, erinnert er sich. Zeitgleich war er Pressesprecher der Konzertagentur Koko, die ihre Niederlassung in Konstanz mittlerweile geschlossen hat.

Konstanz Erinnerungen an die Absage 1991 werden wach: Wie steht es um die Konstanzer Fasnacht 2021? Das könnte Sie auch interessieren

Seine Liebe zur Musik wuchs von Tag zu Tag, er machte sich zunehmend einen guten Namen als DJ: Thomas Bohnet legte im Kula auf, im Roxy, im K9, er sorgte in der Wunderbar für ausgelassene Feten, heizte die Stimmung auf dem Tanzschiff oder im Underground an – die Partyszene war in den 80er- und 90er-Jahren noch deutlich aktiver und präsenter in der Stadt.

„Ich war so sehr involviert, dass ich mein Studium der Politik und Soziologie an der Uni Konstanz 1987 abgebrochen habe. Ich hatte einfach keinen Bock mehr“, erinnert er sich. „Doch meine Frau hat mich überredet, den Abschluss doch noch zu machen.“

Fußballer beim TV Konstanz

Also ging er 1994 zurück auf den Gießberg und schloss sein Studium 1996 mit dem Magister ab. Danach startete er als DJ so richtig durch und zog 1998 nach München, von wo aus er mit seinem international erfolgreichen Programm „Tour de France„ seine Auftritte in verschiedenen Ländern plant. Mehrmals im Jahr kommt er zurück nach Konstanz und legt im K9 auf.

Konstanz Keine Partys und große Sorgen: So geht es den Konstanzer Clubs in der Corona-Krise Das könnte Sie auch interessieren

„Bis ich 50 Jahre alt war, habe ich auch noch mehrmals im Jahr für den TV Konstanz Fußball gespielt“, erzählt er. Noch heute schnürt er die Fußballschuhe für eine Münchner Hobbymannschaft. Wann immer es möglich ist, besucht er Heimspiele seines geliebten FC Bayern – aber darauf muss er nun auch noch ein Weilchen warten.