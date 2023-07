Ein gekentertes Segelboot hat am Samstag, 1. Juli, nicht nur die Feuerwehr Konstanz, sondern auch die Feuerwehr Überlingen, die Wasserschutzpolizei und die DLRG beschäftigt. Wie die Feuerwehr Konstanz berichtet, sei sie am Mittag über das Boot, das zwischen Wallhausen und Überlingen gekentert war, informiert worden.

Umgehend seien die hauptamtliche Wachabteilung und die Ölwehr der Feuerwehr Konstanz sowie durch die Leitstelle auch die Feuerwehr Überlingen mit einem Löschboot alarmiert worden.

Zwei Personen im Wasser

Vor Ort hätten die Kräfte der Feuerwehr das Segelboot sowie zwei Personen im Wasser vorgefunden. Die Personen seien aber bereits durch die Wasserschutzpolizei sowie die DLRG gerettet worden. Das bestätigt auch die DLRG Konstanz, die nach eigenen Angaben gemeinsam mit den DLRG-Gruppen Sipplingen und Bodman alarmiert worden war. Die beiden Insassen des Segelboots hätten vorbildlich Rettungswesten getragen und seien ohne größere Verletzungen gerettet worden. Allerdings seien sie leicht unterkühlt gewesen

Das gekenterte Boot wurde von den Einsatzkräften gemeinsam aufgerichtet und zusammen mit der Besatzung in den Hafen gebracht, heißt es in den Einsatzberichten. Die Insassen konnten laut DLRG nach einer kurzen Aufwärmphase in Wallhausen von einem Bekannten abgeholt werden und den Heimweg antreten.

Nach etwa zwei Stunden sei der Einsatz für die Feuerwehr Konstanz beendet gewesen. 42 Einsatzkräfte seien eingesetzt worden.