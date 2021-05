Konstanz Nur für Abonnenten vor 56 Minuten

Einkauf absurd: „Das ist unmöglich und nicht fair“ – Unternehmer prangert Zustände im Discounter an

Bereits vor acht Uhr morgens klebte Stoßstange an Stoßstange auf Konstanzer Straßen. Nachdem am Donnerstag die neue Corona-Verordnung des Landes in Kraft getreten ist, nutzen viele den Brückentag zum Einkaufen. Ein Unternehmer aus Konstanz ärgern die Menschenmassen ohne Abstand – denn er müsse sich hingegen an Abstandsregeln halten.